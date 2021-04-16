Шахтер – Динамо. Почему стоит поставить на Динамо в «класичном»

Игра состоится 17 апреля

  • 16.04.2021 16:29
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Шахтер – Динамо. Почему стоит поставить на Динамо в «класичном»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главное событие этих выходных – украинское «класичне» между «Шахтером и «Динамо». Матч, который нельзя пропускать. «Динамо» близко к тому, чтобы впервые с 2016 года стать чемпионом Украины. «Бело-синие» опережают горняков на 7 очков за 5 туров до конца. Очная встреча – последняя возможность для «Шахтера» переломить ход чемпионата в свою пользу

Коэффициенты Favbet: 2 – 3.65 – 3.5

Победа в чемпионате:

Динамо – 1.05

Шахтер – 8.5

Как видим из коэффициентов Favbet, «Динамо» как минимум на 90% гарантировало себе чемпионский титул. 7 очков - это огромный запас, и даже поражение не станет для киевлян трагедией. Впереди еще матчи с «Ингульцом», «Мариуполем», «Ворсклой» и «Колосом», и в них достаточно будет взять хотя бы 9 очков, а может быть хватит и меньше

В весенней части сезона «Шахтер» не похож сам на себя. И если безвольный вылет от «Ромы» в 1/8 Лиги Европы еще можно объяснить, то поражения от «Зари», «Львова» и «Агробизнеса» в Кубке – это уже явно перебор. А демарш Тайсона и его перевод в дубль и неопределенность с будущим тренера Луиша Каштру еще больше добавляют проблем.

«Шахтер» сейчас выглядит очень несбалансированно. Многие отмечают, что в команде много ветеранов, которые в клубе уже более 10 лет и много молодежи. А «среднее  поколение» практически отсутствует. Каштру попытался безболезненно заменить ветеранов, но получается пока что не лучшим образом. И если осенью баланс еще удавалось удержать, то сейчас проблемы полезли наружу. Тем удивительнее, что, несмотря на всё это, «Шахтер» считается фаворитом матча.

А ведь «Динамо» сейчас выглядит гораздо стабильнее. Да, киевляне также без шансов вылетели в 1/8 ЛЕ от «Вильярреала», но в остальном ситуация у «Динамо» заметно лучше, чем у «Шахтера». Команда Луческу выиграла 6 матчей Favbet Лиги подряд и в этих матчах «бело-синие» пропустили лишь дважды.  «Динамо» сыграет без дисквалифицированного Сергея Сидорчука и уже известно, что до конца сезона команде не поможет Беньямин Вербич. Зато ожидается возвращение Виктора Цыганкова и вполне возможно, что даже в стартовом составе

Стоит признать, что  сейчас «Динамо» однозначно не слабее «Шахтера». В чемпионате Украины «Динамо» не может обыграть «Шахтер» в 8 матчах кряду, но вся эта статистика не имеет никакого отношения к тому, что происходит на данный момент. Шансы объективно равны и поставить на киевлян - это хороший выбор. Смелая ставка на победу или надежная не проигрыш – выбор как всегда за вами

Смелый прогноз от Favbet:  победа «Динамо» - 3.5

Надежный прогноз от Favbet: «Динамо» не проиграет – 1.8

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 16.04.2021 18:00
    0
    даунаму кипрскую снова ни во что не ставят.
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 16.04.2021 18:00
    0
    даунаму кипрскую снова ни во что не ставят.
    Ссылка
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