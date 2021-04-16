Милевский о шансах Миная: «Не спеши ты нас хоронить»

Форвард «Миная» Артем Милевский, оценивая шансы команды сохранить место в УПЛ, процитировал довольно известную песню (и одного беглого президента).

«Я, конечно, не сильно доволен ни собой, ни результатами «Миная». Мы в тяжелой ситуации, как и другие команды рядом. Но, знаете, есть такая песня: «Не спеши ты нас хоронить». Чайф поет. А то уже пишут, что уже все. Думаю, мы свое еще возьмем и покажем. Я верю в себя и команду».

«Тренирует нас Цымбал. Что касается Севидова, то он как консультант, а все тренировки проводит Цымбал, все решения принимает он».

«Мое будущее? Сейчас некогда думать, нужно спасать ситуацию в УПЛ. Пока мысли о команде», - сказал Милевский.

Сейчас «Минай» занимает предпоследнее место.