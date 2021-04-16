Милевский о шансах Миная: «Не спеши ты нас хоронить»

Форвард надеется, что команда останется в УПЛ

  • 16.04.2021 16:30
  • 1174 просмотра
  • 2 комментария
Милевский о шансах Миная: «Не спеши ты нас хоронить»
© facebook.com/minaj

Форвард «Миная» Артем Милевский, оценивая шансы команды сохранить место в УПЛ, процитировал довольно известную песню (и одного беглого президента).

«Я, конечно, не сильно доволен ни собой, ни результатами «Миная». Мы в тяжелой ситуации, как и другие команды рядом. Но, знаете, есть такая песня: «Не спеши ты нас хоронить». Чайф поет. А то уже пишут, что уже все. Думаю, мы свое еще возьмем и покажем. Я верю в себя и команду».

«Тренирует нас Цымбал. Что касается Севидова, то он как консультант, а все тренировки проводит Цымбал, все решения принимает он».

«Мое будущее? Сейчас некогда думать, нужно спасать ситуацию в УПЛ. Пока мысли о команде», - сказал Милевский.

Сейчас «Минай» занимает предпоследнее место.

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Источник — Денисов Time

(4 голоса)

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Комментарии
    lenares85
      lenares85, 16.04.2021 17:20
    0
    что то подсказывает что могут быть интересные ставочки на игры миная. Недаром там Севидов засветился.
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 16.04.2021 16:45
    +1
    Сумніваюсь Міля. Подивись календар Миная і суперників. Шансів 0,001%
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 16.04.2021 16:45
    +1
    Сумніваюсь Міля. Подивись календар Миная і суперників. Шансів 0,001%
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 16.04.2021 17:20
    0
    что то подсказывает что могут быть интересные ставочки на игры миная. Недаром там Севидов засветился.
    Ссылка
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