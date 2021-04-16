Интрига остается. Прогноз на матч Шахтер - Динамо

17 апреля в рамках 22 тура сыграют «Шахтер», титульным партнером которого является Parimatch, и «Динамо». До завершения чемпионата остается не так много, поэтому результат этой встречи во многом может определить судьбу первого места, которое, гарантирует прямую путевки в групповой этап Лиги Чемпионов.

На данный момент аналитики Parimatch дают 46% на победу горняков против 27% у киевлян и еще 27% остается на ничью. За пять туров до окончания чемпионата команды разделяют 7 очков и поэтому «Шахтеру» нужно обязательно побеждать, чтобы вернуть интригу в турнирную борьбу. Напомним, что именно горняки становились чемпионами в четырех предыдущих сезонах.

Не менее важным является этот матч и для тренерского штаба донецкой команды, который возглавляет Луиш Каштру, ведь слухи о его отъезде из Украины по завершению сезона стали только усиливаться ближе к его завершению. Поражение «Шахтера» в этом матче фактическое гарантирует чемпионство «Динамо» и такой результат точно не устроит руководство донецкого клуба.

После завершения выступлений наших команд на еврокубковой арене, они имели возможность сконцентрировать свое внимание на Премьер-лиге. Поэтому, можно не сомневаться, что в этой встрече футболисты «Шахтера» и «Динамо» отдадут все силы ради победы.

Главным оружием дончан сейчас является Жуниор Мараес, который отметился дублями в двух последних турах УПЛ и вернулся из расположения сборной очень мотивированным. Для него это игра против его бывшей команды, поэтому интересно будет наблюдать за действиями нападающего в матче. У «Шахтера» почти нет кадровых потерь перед субботней игрой, кроме Евгения Коноплянки, который до сих пор залечивает травму. Скорее всего, «Динамо» сделает главный акцент на надежную игру в обороне, ведь их устроит ничейный результат. Пропустит матч капитан бело-голубых Сергей Сидорчук из-за перебора желтых карточек, что явно скажется на игре киевлян в обороне не лучшим образом.

Уже в ближайшие выходные интрига в чемпионате может усилиться, или судьба чемпионства может быть фактически решена. Но в любом случае этот матч стоит посмотреть.