Шахтер – Динамо. Прогноз на матч Артема Федецкого

Прогноз експерта на центральный матч 22-го тура УПЛ

  • 16.04.2021 15:33
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Шахтер – Динамо. Прогноз на матч Артема Федецкого
© ФК Шахтер

Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий сделал прогноз на матч 22-го тура УПЛ «Шахтер» – «Динамо».

«Сложно определить фаворита матча. Если брать по турнирному положению, то «Динамо» сейчас идет на первом месте в УПЛ. Киевляне сделали серьезную заявку на чемпионство. Но «Шахтер» - это действующий чемпион и это больше игра имиджевая. «Горняки» все-таки надеются на то, что «Динамо» где-то может потерять очки. Но тяжеловато будет «Шахтеру», так как это будет игра определяющая для «Динамо». Если «Шахтер» не выиграет, то «Динамо» можно будет поздравить с чемпионством.

Это будет игра за имидж. Как воспитанник «Шахтеру» я отдам предпочтение «горнякам». Мне кажется, «Шахтер» выиграет в один мяч. Игра будет определяющая и по ней можно будет понять, кому будут вручать золотые медали.

Самое яркое класико, которое мне понравилось больше всего? Мне запомнилась больше всего чемпионская игра 2006-го года в Кривом Рогу, когда чемпион определялся в этом поединке в связи с тем, что команды финишировали с одинаковым количеством очков. Это был «золотой матч», который определял победителя чемпионата Украины. И тогда победный мяч забил Джулиус Агахова, а «Шахтер» выиграл со счетом 2:1. Кажется, это тогда президент «горняков» Ринат Ахметов уезжал со стадиона, так как не смог смотреть этот напряженный поединок. Он очень сильно нервничал и переживал за исход встречи. Да, вот это было одно из самых ярких класико, как по мне.

«Динамо» - «Шахтер» - это всегда интересно. А здесь еще и противостояние Луческу - «Шахтер». И тут очень все интересно. На Луческу держат зуб и фанаты «Динамо». Думаю, даже чемпионство киевлян не поменяет отношение некоторых болельщиков к румынскому специалисту», - сказал Федецкий.

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится 17-го апреля. Начало встречи в 19:30.

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Артем Федецкий, Sport.ua

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