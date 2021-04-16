Артем МИЛЕВСКИЙ: «Мне кажется, ребята из Шахтера сами понимают - уже все»

Форвард «Миная» и экс-игрок «Динамо» Артем Милевский прокомментировал субботний поединок киевлян против «Шахтера».

«Немного не то сейчас. Уже ушло то время, когда мы играли против «Шахтера». Когда «Динамо» обыгрывало «Шахтер» в Киеве обычно, а они нас на Донбасс Арене. Сейчас играют в Киеве, без болельщиков. Уже не то. Кто раздражал в «Шахтере»? Много раз говорил, что это Дарио Срна. У нас с ним напряженные были отношения на поле».

«Луческу? До сих пор не свыкся, что он - тренер «Динамо». Когда играл «Минай» против «Динамо», то было странно видеть Луческу на лавке вместе с Олегом Гусевым, Огненом Вукоевичем. Но то, какую работу он проделал, не дает усомниться в себе. Как Киев идет к чемпионству - это его заслуга в том числе».

«Какое «Динамо» сильнее? Конечно, я скажу, что мое, моих годов. Но мне нравится команда сейчас. Возможно, нет ярких таких личностей, которые все могут решить в одиночку, но видно, что команда готова и по делу идет на первом месте. Мне кажется, «Динамо» завтра будет ближе к победе».

«Кажется, ребята из «Шахтера» сами понимают, что уже все», - сказал Милевский.