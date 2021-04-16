Артем МИЛЕВСКИЙ: «Мне кажется, ребята из Шахтера сами понимают - уже все»

Экс-игрок «Динамо» прокомментировал предстоящий матч против «Шахтера»

  • 16.04.2021 15:45
  • 2454 просмотра
  • 10 комментариев
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Мне кажется, ребята из Шахтера сами понимают - уже все»
© fcdynamo.kiev.ua

Форвард «Миная» и экс-игрок «Динамо» Артем Милевский прокомментировал субботний поединок киевлян против «Шахтера».

«Немного не то сейчас. Уже ушло то время, когда мы играли против «Шахтера». Когда «Динамо» обыгрывало «Шахтер» в Киеве обычно, а они нас на Донбасс Арене. Сейчас играют в Киеве, без болельщиков. Уже не то. Кто раздражал в «Шахтере»? Много раз говорил, что это Дарио Срна. У нас с ним напряженные были отношения на поле».

«Луческу? До сих пор не свыкся, что он - тренер «Динамо». Когда играл «Минай» против «Динамо», то было странно видеть Луческу на лавке вместе с Олегом Гусевым, Огненом Вукоевичем. Но то, какую работу он проделал, не дает усомниться в себе. Как Киев идет к чемпионству - это его заслуга в том числе».

«Какое «Динамо» сильнее? Конечно, я скажу, что мое, моих годов. Но мне нравится команда сейчас. Возможно, нет ярких таких личностей, которые все могут решить в одиночку, но видно, что команда готова и по делу идет на первом месте. Мне кажется, «Динамо» завтра будет ближе к победе». 

«Кажется, ребята из «Шахтера» сами понимают, что уже все», - сказал Милевский.

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Источник — Денисов Time

(14 голосов)

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Комментарии
    M@Ks7777.
    online
      M@Ks7777., 16.04.2021 16:34
    -1
    Во когда +23 тогда ,можно говорить всё
    Ссылка
    Алекс Морган
    online
      Алекс Морган, 16.04.2021 16:30
    0
    Чекаємо, що скаже Кєнт
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 16.04.2021 16:28
    +1
    _smart_Forever, 16.04.2021 16:03
    Милю давно посла нах в клюбе, но Милька упорото продолжает лизать попу сюркисёнскому сброду
    Миле видимо алкоголь сильно повредил мозг и он по теории Пола Маклина превратился рептильный
    Что значит послали? Он тяжелый был и забуханый когда с ним не продлили непросто контракт, к слову, далеко не мал по $, вот и вс петрушка
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 16.04.2021 16:13
    +2
    Трезво мыслит пацан
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 16.04.2021 16:06
    0
    А то что сам игрок аутсайдера упл привык?
    Ссылка
    _smart_Forever
    online
      _smart_Forever, 16.04.2021 16:03
    -6
    Милю давно посла нах в клюбе, но Милька упорото продолжает лизать попу сюркисёнскому сброду
    Миле видимо алкоголь сильно повредил мозг и он по теории Пола Маклина превратился рептильный
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 16.04.2021 16:03
    -2
    Ты я думаю тоже понял,что уже всё...
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 16.04.2021 15:57
    +2
    Миля раньше надо было думать и говорить правильные мысли а не бухать и губить карьеру.
    Ссылка
    JASPER MOGLOT
    online
      JASPER MOGLOT, 16.04.2021 15:55
    +8
    умные мысли часто преследовали милю, и наконец догнали
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 16.04.2021 15:49
    +7
    Когда Миля трезвый, то и мысли трезвые.
    Ссылка
    JASPER MOGLOT
    online
      JASPER MOGLOT, 16.04.2021 15:55
    +8
    умные мысли часто преследовали милю, и наконец догнали
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 16.04.2021 15:49
    +7
    Когда Миля трезвый, то и мысли трезвые.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 16.04.2021 16:13
    +2
    Трезво мыслит пацан
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 16.04.2021 15:57
    +2
    Миля раньше надо было думать и говорить правильные мысли а не бухать и губить карьеру.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 16.04.2021 16:28
    +1
    _smart_Forever, 16.04.2021 16:03
    Милю давно посла нах в клюбе, но Милька упорото продолжает лизать попу сюркисёнскому сброду
    Миле видимо алкоголь сильно повредил мозг и он по теории Пола Маклина превратился рептильный
    Что значит послали? Он тяжелый был и забуханый когда с ним не продлили непросто контракт, к слову, далеко не мал по $, вот и вс петрушка
    Ссылка
    Алекс Морган
    online
      Алекс Морган, 16.04.2021 16:30
    0
    Чекаємо, що скаже Кєнт
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 16.04.2021 16:06
    0
    А то что сам игрок аутсайдера упл привык?
    Ссылка
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