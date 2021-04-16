Барселона присматривается к защитнику Милана

Каталонская «Барселона» активно интересуется 26-летним центральным защитником «Милана» Алессио Романьоли. «Блаугранас» готовы выкупить контракт игрока у итальянского клуба.

Романьоли защищает цвета «Милана» с лета 2015 года после перехода из «Ромы» за €25 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за миланский клуб 28 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Контракт Романьоли с «Миланом» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €30 миллионов.

В активе Алессио 12 матчей в составе сборной Италии, где он забил 2 мяча.