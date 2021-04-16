Тарас МИХАЛИК: «Луческу своевременно появился у руля Динамо»

37-летний экс-футболист киевского «Динамо» Тарас Михалик поделился ожиданиями от центрального поединка 22-го тура УПЛ «Шахтер» — «Динамо».

«Я выше оцениваю шансы «Динамо». Очень своевременным было появление у руля киевлян Мирчи Луческу. Кстати, хватало пессимистов, которые утверждали, что у румынского специалиста в «Динамо» ничего не получится, мол, он привык делать ставку только на бразильских легионеров. Однако Мирча Луческу очень быстро нашел общий язык со своими новыми подопечными, которые беспрекословно его слушаются, и это принесло свои плоды. Благодаря высокой игровой дисциплине, целеустремленности, стабильности киевляне постепенно закрепились на передовых позициях, чего им давно не удавалось. И это несмотря на непонятную пассивность на трансферном рынке. Поэтому остается запастись терпением и понаблюдать, будут ли динамовцы и дальше так стремительно прибавлять.

Поскольку у «Шахтера» и «Динамо» довольно длинная скамейка запасных, то отсутствие нескольких ведущих исполнителей не должно сказаться на качестве игры. Турнирное положение будет заставлять «горняков» атаковать большими силами, оголяя тылы и, уверен, у динамовцев появится возможность пользоваться своим грозным оружием – контрвыпадами с подключением фланговых защитников. Очень хочется, чтобы участники дерби порадовали зрелищной и, главное, результативной игрой. Надеюсь, что динамовцы забьют на один гол больше», — отметил Михалик.

Матч «Шахтер» — «Динамо» состоится 17 апреля в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало — в 19:30.