В матче 17-го тура Второй лиги Украины А «Диназ» из Вышгорода сыграл вничью с хмельницким «Подольем» со счетом 1:1.
События матча
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Игорь Кириенко (Диназ).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Кирилл Костенко (Подолье).
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Источник — Sport.ua
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