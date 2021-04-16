В Заре нет зараженных коронавирусом

Регулярно все команды украинской Премьер-лиги проходят обязательное медицинское тестирование на коронавирус.
В четверг вся команда луганской «Зари» прошла тестирование, в пятницу получены результаты. Все они — отрицательные. Все игроки и тренерский штаб здоровы и готовы ко встрече с «Ворсклой».
Матч 22-го тура УПЛ «Ворскла» — «Заря» состоится в субботу, 17 апреля, в 17:00.
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Источник — ФК Заря
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