Святослав СИРОТА: «Динамо правильно выбрало тренера, Шахтер ошибся»

В центральном поединке 22-го тура УПЛ будут выяснять отношения гранды украинского футбола — «Шахтер» и «Динамо». Бывший голкипер «Динамо» и «Днепра» Святослав Сирота поделился ожиданиями от этого противостояния.

«На данном этапе, безусловно, даже несмотря на кадровые потери, фаворитом является «Динамо». Хотя всего год назад ситуация была кардинально противоположной, но это футбол, и все может случиться.

Принципиальная разница была в назначениях новых тренеров. «Динамо» сделало правильный выбор, «Шахтер» — ошибся. Все видят значительный регресс в выступлениях «Шахтера», а, соответственно, у «Динамо» все наоборот», — считает Сирота.

Матч состоится 17 апреля в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало — в 19:30.