Святослав СИРОТА: «Динамо правильно выбрало тренера, Шахтер ошибся»

Специалист поделился ожиданиями от центрального поединка 22-го тура УПЛ

  • 16.04.2021 12:45
  • 1259 просмотров
  • 2 комментария
Святослав СИРОТА: «Динамо правильно выбрало тренера, Шахтер ошибся»
© Instagram. Святослав Сирота

В центральном поединке 22-го тура УПЛ будут выяснять отношения гранды украинского футбола — «Шахтер» и «Динамо». Бывший голкипер «Динамо» и «Днепра» Святослав Сирота поделился ожиданиями от этого противостояния. 

«На данном этапе, безусловно, даже несмотря на кадровые потери, фаворитом является «Динамо». Хотя всего год назад ситуация была кардинально противоположной, но это футбол, и все может случиться.

Принципиальная разница была в назначениях новых тренеров. «Динамо» сделало правильный выбор, «Шахтер» — ошибся. Все видят значительный регресс в выступлениях «Шахтера», а, соответственно, у «Динамо» все наоборот», — считает Сирота.

Матч состоится 17 апреля в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало — в 19:30.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Ihor86
    online
      Ihor86, 16.04.2021 13:02
    +1
    Какая ротация? Эксперты мля!
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 16.04.2021 12:59
    +2
    Ну хз если полуфинал и 1\8 ле это регресс то да ошиблись с тренером
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 16.04.2021 12:59
    +2
    Ну хз если полуфинал и 1\8 ле это регресс то да ошиблись с тренером
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 16.04.2021 13:02
    +1
    Какая ротация? Эксперты мля!
    Ссылка
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