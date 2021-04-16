Йожеф САБО: «Луческу будет стараться добиться ничьей с Шахтером»

Специалист – о предстоящем украинском классико

  • 16.04.2021 13:35
  • 1626 просмотров
  • 16 комментариев
Йожеф САБО: «Луческу будет стараться добиться ничьей с Шахтером»
© Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

Экс-наставник сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от центрального матча 22-го тура украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».

«Каштру - немолодой тренер, но в то же время он такие серьезные команды не брал. Он с молодежью работал в Португалии, был помощником у Фонсеки. Какой-то, конечно, опыт есть, но такого опыта, как у Луческу, нет. Это старый волк, который прошел все, работая в Италии, в Турции, у себя на родине в Румынии и у нас в Украине.

Это опытнейший человек и он понимает, что нужно не проиграть. Для него ничья - это очень хорошо. И он будет стараться добиться этого. Если ему повезет, то он выиграет - и тогда гандикап будет 10 очков», - сказал Сабо.

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится в субботу, 17 апреля. Начало в 19:30 по Киеву.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Nevershot
    online
      Nevershot, 16.04.2021 15:00
    -5
    BaZia, 16.04.2021 14:22
    Да всем видно тебя Помойка777 ты ж любитель заднеприводной тематики и переодеваний, чего ты со своего акка не общаешся?
    Зпорт дура ты многоликовая,ты куда спряталась?!
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 16.04.2021 14:33
    -6
    BaZia, 16.04.2021 14:22
    Да всем видно тебя Помойка777 ты ж любитель заднеприводной тематики и переодеваний, чего ты со своего акка не общаешся?
    Я не АК228 и не помойка 777, ты что болван меня не узнаёшь? Я твой друг по нашей пидарстической динамовский братии
    Ссылка
    BaZia
      BaZia, 16.04.2021 14:22
    +2
    Nevershot, 16.04.2021 14:18
    Соска,что болван меня не узнаёшь? Я твой друг по нашей пидарстической динамовский братии
    Да всем видно тебя Помойка777 ты ж любитель заднеприводной тематики и переодеваний, чего ты со своего акка не общаешся?
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 16.04.2021 14:18
    -5
    funnycat, 16.04.2021 14:16
    немытый, а почему ты в свой шахтер не веришь ?
    Соска,что болван меня не узнаёшь? Я твой друг по нашей пидарстической динамовский братии
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 16.04.2021 14:16
    +2
    Nevershot, 16.04.2021 13:47
    Маша не переживай , всеровно просрём
    немытый, а почему ты в свой шахтер не веришь ?
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 16.04.2021 14:12
    -8
    Pixelman, 16.04.2021 13:42
    Дєдуля, угомонись! Только Киев, только победа!
    Только Кипр, только Кипр?
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 16.04.2021 14:07
    -7
    Nevershot, 16.04.2021 14:03
    Ты с клоном немытой вафлючки общаешься
    Клон,зачем ты вылез ?
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 16.04.2021 14:03
    +8
    Zport., 16.04.2021 13:59
    Ак228, просрёшся ты, как и все немытые лугандоны.
    Ты с клоном немытой вафлючки общаешься
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 16.04.2021 14:03
    +6
    Сабо что ты несеш?) В этом матчи будет оформлено досрочное чемпионство и унижение кротопомойки
    З.ы. тут с клона моего аккаунта некий немытый бомж пытается выдавать желаемое за настоящее - своетую всем ему не отвечать и ставить его в игнор - настоящий аккаунт, т.е. мой останется видимым.
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 16.04.2021 14:01
    -12
    Zport., 16.04.2021 13:59
    Ак228, просрёшся ты, как и все немытые лугандоны.
    Я не АК228, ты что болван меня не узнаёшь? Я твой друг по нашей пидарстической динамовский братии!
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 16.04.2021 14:00
    +6
    Nevershot, 16.04.2021 13:47
    Маша не переживай , всеровно просрём
    Да вы уже всё просрали , осталось Заре вас нагнуть!
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 16.04.2021 13:59
    +5
    Nevershot, 16.04.2021 13:47
    Маша не переживай , всеровно просрём
    Ак228, просрёшся ты, как и все немытые лугандоны.
    Ссылка
    Владимир Ключка
      Владимир Ключка, 16.04.2021 13:58
    +9
    луческу буде грати на перемогу-мудак ти, старий
    пердун...
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 16.04.2021 13:47
    -15
    Pixelman, 16.04.2021 13:42
    Дєдуля, угомонись! Только Киев, только победа!
    Маша не переживай , всеровно просрём
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 16.04.2021 13:42
    +12
    Дєдуля, угомонись! Только Киев, только победа!
    Ссылка
    bsdmk13
      bsdmk13, 16.04.2021 13:39
    +8
    Что ты мелешь подонок!
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 16.04.2021 13:42
    +12
    Дєдуля, угомонись! Только Киев, только победа!
    Ссылка
    Владимир Ключка
      Владимир Ключка, 16.04.2021 13:58
    +9
    луческу буде грати на перемогу-мудак ти, старий
    пердун...
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 16.04.2021 14:03
    +8
    Zport., 16.04.2021 13:59
    Ак228, просрёшся ты, как и все немытые лугандоны.
    Ты с клоном немытой вафлючки общаешься
    Ссылка
    bsdmk13
      bsdmk13, 16.04.2021 13:39
    +8
    Что ты мелешь подонок!
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 16.04.2021 14:03
    +6
    Сабо что ты несеш?) В этом матчи будет оформлено досрочное чемпионство и унижение кротопомойки
    З.ы. тут с клона моего аккаунта некий немытый бомж пытается выдавать желаемое за настоящее - своетую всем ему не отвечать и ставить его в игнор - настоящий аккаунт, т.е. мой останется видимым.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 16.04.2021 14:00
    +6
    Nevershot, 16.04.2021 13:47
    Маша не переживай , всеровно просрём
    Да вы уже всё просрали , осталось Заре вас нагнуть!
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 16.04.2021 13:59
    +5
    Nevershot, 16.04.2021 13:47
    Маша не переживай , всеровно просрём
    Ак228, просрёшся ты, как и все немытые лугандоны.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 16.04.2021 14:22
    +2
    Nevershot, 16.04.2021 14:18
    Соска,что болван меня не узнаёшь? Я твой друг по нашей пидарстической динамовский братии
    Да всем видно тебя Помойка777 ты ж любитель заднеприводной тематики и переодеваний, чего ты со своего акка не общаешся?
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 16.04.2021 14:16
    +2
    Nevershot, 16.04.2021 13:47
    Маша не переживай , всеровно просрём
    немытый, а почему ты в свой шахтер не веришь ?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности