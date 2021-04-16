Йожеф САБО: «Луческу будет стараться добиться ничьей с Шахтером»

Экс-наставник сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от центрального матча 22-го тура украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».

«Каштру - немолодой тренер, но в то же время он такие серьезные команды не брал. Он с молодежью работал в Португалии, был помощником у Фонсеки. Какой-то, конечно, опыт есть, но такого опыта, как у Луческу, нет. Это старый волк, который прошел все, работая в Италии, в Турции, у себя на родине в Румынии и у нас в Украине.

Это опытнейший человек и он понимает, что нужно не проиграть. Для него ничья - это очень хорошо. И он будет стараться добиться этого. Если ему повезет, то он выиграет - и тогда гандикап будет 10 очков», - сказал Сабо.

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится в субботу, 17 апреля. Начало в 19:30 по Киеву.