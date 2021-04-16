Алексей ДОВГИЙ: «Для Львова сейчас каждый матч самый важный»

Полузащитник «Львова» Алексей Довгий рассказал о настрое команды перед матчем с «Александрией», который состоится сегодня в 17:00 на «Арене Львов».

«В каждой игре надо выходить и доказывать свою пригодность, и этот матч не станет исключением. Я знаю свои качества и ребята в команде соперника знают на что я способен. Кого-то удивлять в 30 лет вряд ли получится. Может у меня будет дополнительная мотивация, а в целом это обычная игра. Для нас сейчас каждый матч самый важный. Нам нужны очки и неважно, кому мы будем противостоять», – сказал Довгий.

Напомним, что Довгий в общей сложности защищал цвета «Александрии» на протяжении пяти лет. В составе «аграриев» Алексей сыграл 112 матчей, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.