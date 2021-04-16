Владимир ШАРАН: «В матче со Львовом настраиваем ребят только на победу»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран рассказал о настрое команды перед матчем со «Львовом», который состоится сегодня в 17:00 на «Арене Львов».

«Львов» - интересная команда, которая обыграла «Шахтер». Они хорошо играли против «Ворсклы», но не сумели забить. Мы очень серьезно подходим к этому поединку, невзирая на то, что в среду у нас матч в Кубке Украины. Сильная сторона «Львова» это то, что сейчас они больше комбинируют и играют с двумя нападающими. Во времена Виталия Шумского «Львов» играл более закрыто и с ними было тяжелее играть так, как они действовали от защиты. Сейчас они больше играют на атаку.

Я не считаю количество побед, самое главное добывать результат в каждом матче. С весны мы показываем хороший футбол, только провалили игру с «Ингульцом». Конечно мы настраиваем ребят только на победу», – заявил Шаран.