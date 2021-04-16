Вячеслав ТАНКОВСКИЙ: «Олимпик — хорошая команда, просто им не везет»

Футболист «Мариуполя» готовится к очередному поединку УПЛ

  • 16.04.2021 12:02
  • 173 просмотра
  • 2 комментария
Вячеслав ТАНКОВСКИЙ: «Олимпик — хорошая команда, просто им не везет»
© ФК Мариуполь. Вячеслав Танковский

Полузащитник «Мариуполя» Вячеслав Танковский поделился ожиданиями от поединка против донецкого «Олимпика», который состоится в воскресенье, 18 апреля, на стадионе «Металлист» в Харькове.

«Олимпик» — очень хорошая команда, нам всегда с ними тяжело играть. Они могут как контролировать мяч, так и действовать на контратаках. Я смотрел их матч с «Колосом» — они действовали на контратаках. У них очень быстрые фланги. В целом это хорошая команда, просто им сейчас не везет, так как не могут выиграть. У них новый тренер, и они пока ищут свою игру. Мы будем играть в свой футбол, держать мяч, прессинговать соперника», — сказал Танковский.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    Ivan-Bogun
      Ivan-Bogun, 16.04.2021 13:32
    0
    У "Олімпіка" реально достойна команда!
    "Олімпік" ніколи не грав в "автобус" з будь-яким суперником і досить сильно грали. Це хороший середняк УПЛ!
    Просто "Олімпіку" треба переїхати в інший обласний центр України, де є пристойний стадіон для ігор в УПЛ(Кропівницький, Суми, Черкаси, Чернівці), з'єднатись з місцевим історичним брендом і стати там постійним клубом!
    Також хороший варіант, це з'єднатись з "Металістом-1925" і переіменувати клуб у відомий самий титулований харківський футбольний бренд "Динамо-Харків" –
    чотириразовий чемпіон України(1927, 1928, 1932, 1934) і грати матчі на вже реконструйованому стадіоні "Динамо"!
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 16.04.2021 12:23
    +1
    Олимпику на столько не везёт что его могут и в первую лигу "вывезти" - до последнего места 2 очка, не удивлюсь если они и сами себя туда вывезут. И дело тут не в скандалах и закулисных играх, хотя наши аутсайдеры этого сезона вряд ли "позволят" ОД вылетить
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 16.04.2021 12:23
    +1
    Олимпику на столько не везёт что его могут и в первую лигу "вывезти" - до последнего места 2 очка, не удивлюсь если они и сами себя туда вывезут. И дело тут не в скандалах и закулисных играх, хотя наши аутсайдеры этого сезона вряд ли "позволят" ОД вылетить
    Ссылка
    Ivan-Bogun
    online
      Ivan-Bogun, 16.04.2021 13:32
    0
    У "Олімпіка" реально достойна команда!
    "Олімпік" ніколи не грав в "автобус" з будь-яким суперником і досить сильно грали. Це хороший середняк УПЛ!
    Просто "Олімпіку" треба переїхати в інший обласний центр України, де є пристойний стадіон для ігор в УПЛ(Кропівницький, Суми, Черкаси, Чернівці), з'єднатись з місцевим історичним брендом і стати там постійним клубом!
    Також хороший варіант, це з'єднатись з "Металістом-1925" і переіменувати клуб у відомий самий титулований харківський футбольний бренд "Динамо-Харків" –
    чотириразовий чемпіон України(1927, 1928, 1932, 1934) і грати матчі на вже реконструйованому стадіоні "Динамо"!
    Ссылка
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