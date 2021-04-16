Вячеслав ТАНКОВСКИЙ: «Олимпик — хорошая команда, просто им не везет»

Полузащитник «Мариуполя» Вячеслав Танковский поделился ожиданиями от поединка против донецкого «Олимпика», который состоится в воскресенье, 18 апреля, на стадионе «Металлист» в Харькове.

«Олимпик» — очень хорошая команда, нам всегда с ними тяжело играть. Они могут как контролировать мяч, так и действовать на контратаках. Я смотрел их матч с «Колосом» — они действовали на контратаках. У них очень быстрые фланги. В целом это хорошая команда, просто им сейчас не везет, так как не могут выиграть. У них новый тренер, и они пока ищут свою игру. Мы будем играть в свой футбол, держать мяч, прессинговать соперника», — сказал Танковский.