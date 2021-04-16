Вячеслав ТАНКОВСКИЙ: «Олимпик — хорошая команда, просто им не везет»

Полузащитник «Мариуполя» Вячеслав Танковский поделился ожиданиями от поединка против донецкого «Олимпика», который состоится в воскресенье, 18 апреля, на стадионе «Металлист» в Харькове.
«Олимпик» — очень хорошая команда, нам всегда с ними тяжело играть. Они могут как контролировать мяч, так и действовать на контратаках. Я смотрел их матч с «Колосом» — они действовали на контратаках. У них очень быстрые фланги. В целом это хорошая команда, просто им сейчас не везет, так как не могут выиграть. У них новый тренер, и они пока ищут свою игру. Мы будем играть в свой футбол, держать мяч, прессинговать соперника», — сказал Танковский.
Источник — Футбол 1/2/3
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"Олімпік" ніколи не грав в "автобус" з будь-яким суперником і досить сильно грали. Це хороший середняк УПЛ!
Просто "Олімпіку" треба переїхати в інший обласний центр України, де є пристойний стадіон для ігор в УПЛ(Кропівницький, Суми, Черкаси, Чернівці), з'єднатись з місцевим історичним брендом і стати там постійним клубом!
Також хороший варіант, це з'єднатись з "Металістом-1925" і переіменувати клуб у відомий самий титулований харківський футбольний бренд "Динамо-Харків" –
чотириразовий чемпіон України(1927, 1928, 1932, 1934) і грати матчі на вже реконструйованому стадіоні "Динамо"!
"Олімпік" ніколи не грав в "автобус" з будь-яким суперником і досить сильно грали. Це хороший середняк УПЛ!
Просто "Олімпіку" треба переїхати в інший обласний центр України, де є пристойний стадіон для ігор в УПЛ(Кропівницький, Суми, Черкаси, Чернівці), з'єднатись з місцевим історичним брендом і стати там постійним клубом!
Також хороший варіант, це з'єднатись з "Металістом-1925" і переіменувати клуб у відомий самий титулований харківський футбольний бренд "Динамо-Харків" –
чотириразовий чемпіон України(1927, 1928, 1932, 1934) і грати матчі на вже реконструйованому стадіоні "Динамо"!
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