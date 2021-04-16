Шахтер U-19 — Динамо U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок чемпионата состоится в субботу, 17 апреля, в 12:00

  • 16.04.2021 11:27
  • 253 просмотра
  • 1 комментарий
Шахтер U-19 — Динамо U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Динамо Киев

В субботу, 17 апреля, состоится матч 22-го тура чемпионата Украины, в котором «Шахтер» U-19 примет «Динамо» U-19.

Поединок состоится на стадионе «Княжа Арена» в Счастливом. Прямая трансляция встречи начнется в 12:00.

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Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    Fanat-FCSD
    online
      Fanat-FCSD, 16.04.2021 11:52
    0
    УДАЧИ И ПОБЕДЫ СЕГОДНЯ НАШЕМУ ЛУЧШЕМУ КЛУБУ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ — ШАХТЁРУ!!!!!
    ТРИЖДЫ УРА ТОВАРИЩИ!!!!!
    Ссылка
    Fanat-FCSD
    online
      Fanat-FCSD, 16.04.2021 11:52
    0
    УДАЧИ И ПОБЕДЫ СЕГОДНЯ НАШЕМУ ЛУЧШЕМУ КЛУБУ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ — ШАХТЁРУ!!!!!
    ТРИЖДЫ УРА ТОВАРИЩИ!!!!!
    Ссылка
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