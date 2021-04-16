Шахтер U-19 — Динамо U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 17 апреля, состоится матч 22-го тура чемпионата Украины, в котором «Шахтер» U-19 примет «Динамо» U-19.
Поединок состоится на стадионе «Княжа Арена» в Счастливом. Прямая трансляция встречи начнется в 12:00.
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Источник — ФК Динамо Киев
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ТРИЖДЫ УРА ТОВАРИЩИ!!!!!
ТРИЖДЫ УРА ТОВАРИЩИ!!!!!
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