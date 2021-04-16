Цена вопроса – 600 тысяч евро. Экс-форвард Динамо судится с Андерлехтом

Бывший форвард «Динамо» Лукаш Теодорчик, который ныне защищает цвета «Шарлеруа», имеет финансовые претензии к еще одному своему экс-клубу – «Андерлехту».

29-летний поляк считает, что «пурпурно-белые» недоплатили ему в качестве зарплаты, бонусов и отчислений в пенсионный фонд порядка 600 тысяч евро. «Андерлехт» добровольно платить эту сумму отказался, из-за чего Теодорчик обратился в Брюссельский суд по трудовым спорам.

Вердикт по долгам «Андерлехта» перед Теодорчиком, как ожидается, будет вынесен в ближайшее время.

В текущем розыгрыше чемпионата Бельгии Теодорчик, играющий в «Шарлеруа» на правах аренды из «Удинезе», провел 14 матчей (240 минут), в которых голевыми действиями не отличился.