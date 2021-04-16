ФОТО. Обамеянг подхватил малярию, но уже идет на поправку

31-летний нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг заразился малярией во время недавних выступлений за национальную команду. Футболист уже идет на поправку.

«Привет, ребята, благодарю за все сообщения и звонки. К сожалению, несколько недель назад я заразился малярией во время игр за сборную Габона. На этой неделе я провел несколько дней в больнице, но с каждым днем чувствую себя все лучше благодаря великолепным докторам, которые так быстро обнаружили и вылечили вирус. Я плохо чувствовал себя в последние пару недель, но скоро вернусь сильнее, чем когда-либо!», — написал Обамеянг.

В текущем сезоне Обамеянг провел за «Арсенал» 33 матча во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 2 результативные передачи.