ФОТО. Обамеянг подхватил малярию, но уже идет на поправку

Форвард «Арсенала» заразился во время выступлений за сборную Габона

  • 16.04.2021 11:12
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ФОТО. Обамеянг подхватил малярию, но уже идет на поправку
© Getty Images/Global Images Ukraine

31-летний нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг заразился малярией во время недавних выступлений за национальную команду. Футболист уже идет на поправку.

«Привет, ребята, благодарю за все сообщения и звонки. К сожалению, несколько недель назад я заразился малярией во время игр за сборную Габона. На этой неделе я провел несколько дней в больнице, но с каждым днем чувствую себя все лучше благодаря великолепным докторам, которые так быстро обнаружили и вылечили вирус. Я плохо чувствовал себя в последние пару недель, но скоро вернусь сильнее, чем когда-либо!», — написал Обамеянг.

В текущем сезоне Обамеянг провел за «Арсенал» 33 матча во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 2 результативные передачи.

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Источник — Instagram

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