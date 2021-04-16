Пеллегрини просит боссов Бетиса подписать экс-вингера Шахтера

Бывший полузащитник «Шахтера» Бернард, который ныне выступает в Англии за «Эвертон», в ближайшее трансферное окно может сменить клубную прописку.

В услугах 28-летнего бразильца заинтересован главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини, который уже попросил клубных боссов предпринять попытку согласовать с «Эвертоном» трансфер Бернарда.

Пеллегрини ожидает, что подписание Бернарда поможет ему сделать «Бетис» более конкурентоспособным.

«Эвертон» не прочь продать Бернарда, так как контракт бразильца с клубом истечет летом 2022 года, а ныне он не является важным игроком первой команды «ирисок». Стоимость хавбека оценивается в 12 миллионов евро, что не должно стать проблемой для «Бетиса».

Единственным условием, невыполнение которого может добавить проблем потенциальной сделке, является попадание «Бетиса» в еврокубки на следующий сезон. Якобы лишь в этом случае Бернард будет готов пойти на понижение зарплаты, что позволит «Бетису» согласовать с бразильцем личный контракт.

В текущем сезоне Бернард отыграл 9 матчей в АПЛ, из которых только в трех появлялся в стартовом составе.

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