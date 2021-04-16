ФОТО ДНЯ. Селезнев и Усик рядом висят на турнике

Украинский нападающий поддерживает форму в компании известного боксера

  • 16.04.2021 10:43
  • 2145 просмотров
  • 4 комментария
ФОТО ДНЯ. Селезнев и Усик рядом висят на турнике
© Instagram. Александр Усик и Евгений Селезнев

35-летний украинский форвард Евгений Селезнев, чей контракт принадлежит «Колосу», поддерживает форму в компании 34-летнего украинского боксера Александра Усика.

«Группа здоровья», — прокомментировал Евгений фотографию, где они с Усиком рядом висят на турнике в мужской компании.

Если присмотреться, то можно заметить, что из-за высокого роста Усик не висит, а стоит.

Селезнев был исключен из состава «Колоса» после конфликта с главным тренером Русланом Костышиным на зимних учебно-тренировочных сборах.

В текущем сезоне Селезнев провел за «Колос» 12 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 16.04.2021 11:57
    0
    Отличное зрелище-сепары висят
    Ссылка
    Алексей Шульга
    online
      Алексей Шульга, 16.04.2021 11:05
    +2
    Да - только усик стоит, а остальные висят )))))
    Ссылка
    Vadimbolt
    online
      Vadimbolt, 16.04.2021 11:04
    +1
    vizuals, 16.04.2021 10:48
    "Селезньов і Усик поруч висять"
    Новинат то непогана
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 16.04.2021 10:48
    +4
    "Селезньов і Усик поруч висять"
    Новинат то непогана
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 16.04.2021 10:48
    +4
    "Селезньов і Усик поруч висять"
    Новинат то непогана
    Ссылка
    Алексей Шульга
    online
      Алексей Шульга, 16.04.2021 11:05
    +2
    Да - только усик стоит, а остальные висят )))))
    Ссылка
    Vadimbolt
    online
      Vadimbolt, 16.04.2021 11:04
    +1
    vizuals, 16.04.2021 10:48
    "Селезньов і Усик поруч висять"
    Новинат то непогана
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 16.04.2021 11:57
    0
    Отличное зрелище-сепары висят
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности