ФОТО ДНЯ. Селезнев и Усик рядом висят на турнике

35-летний украинский форвард Евгений Селезнев, чей контракт принадлежит «Колосу», поддерживает форму в компании 34-летнего украинского боксера Александра Усика.

«Группа здоровья», — прокомментировал Евгений фотографию, где они с Усиком рядом висят на турнике в мужской компании.

Если присмотреться, то можно заметить, что из-за высокого роста Усик не висит, а стоит.

Селезнев был исключен из состава «Колоса» после конфликта с главным тренером Русланом Костышиным на зимних учебно-тренировочных сборах.

В текущем сезоне Селезнев провел за «Колос» 12 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу.