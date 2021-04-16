ФОТО ДНЯ. Селезнев и Усик рядом висят на турнике

35-летний украинский форвард Евгений Селезнев, чей контракт принадлежит «Колосу», поддерживает форму в компании 34-летнего украинского боксера Александра Усика.
«Группа здоровья», — прокомментировал Евгений фотографию, где они с Усиком рядом висят на турнике в мужской компании.
Если присмотреться, то можно заметить, что из-за высокого роста Усик не висит, а стоит.
Селезнев был исключен из состава «Колоса» после конфликта с главным тренером Русланом Костышиным на зимних учебно-тренировочных сборах.
В текущем сезоне Селезнев провел за «Колос» 12 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу.
Источник — Instagram
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Новинат то непогана
Новинат то непогана
Новинат то непогана
Новинат то непогана
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