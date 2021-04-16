Анатолий ТРУБИН: «Матч с Динамо — главная битва чемпионата»

Голкипер «Шахтера» готовится к поединку с киевской командой

  • 16.04.2021 10:12
  • 316 просмотров
  • 3 комментария
Анатолий ТРУБИН: «Матч с Динамо — главная битва чемпионата»
© ФК Шахтер Донецк. Анатолий Трубин

Анатолий Трубин поделился ожиданиями от грядущего поединка с «Динамо».

– Анатолий, игра с «Динамо» – главная для «Шахтера» в сезоне?
– Для нас все матчи важны, но с «Динамо», так исторически сложилось, это еще и самый принципиальный поединок, главная битва чемпионата Украины.

– «Горнякам», в отличие от киевлян, нужна только победа. Как команды будут строить игру?
– Могу говорить только о «Шахтере»: будем стараться демонстрировать свой футбол, контроль мяча, идти в прессинг. Настраиваемся только на победу, а вот чего ждать от «Динамо», увидим непосредственно на поле. 

– Что больше мотивирует: необходимость победы, чтобы сократить отставание, или факт украинского классико?
– Не могу сказать, что есть что-то одно. «Шахтер» – команда, которая привыкла побеждать, и любой другой результат будет воспринят как нечто неординарное, необычное. «Шахтер» всегда настроен на победу, а то, что в соперниках «Динамо», – вдвойне должно подстегивать работать, чтобы добыть нужный результат. 

– «Горняки» выиграли у «бело-синих» в чемпионате пять последних матчей. Это уже закономерность или каждая встреча – новая история?
– Конечно, постоянно все нужно доказывать сначала. Это как новый день или чистый лист. На каждый матч футболисты «Шахтера» и «Динамо» готовятся по-новому и не вспоминают предыдущие игры, ведь это уже прошлое и никого особенно не интересует. Важно, что будет сейчас. 

– Что станет определяющим в классико: тактика тренерского штаба, мотивация игроков или личные противостояния?
– Думаю, все в сумме. В футболе не бывает мелочей, каждая составляющая очень важна по-своему – от тактики и заканчивая готовностью отдельно взятого игрока.

Матч «Шахтер» — «Динамо» состоится в субботу, 17 апреля, в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало — в 19:30.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 16.04.2021 10:28
    0
    Да нет, Толик, вы проиграли всё что могли, и чемпионат в том числе. Просто говорить Шахтёру сейчас не о чём, поэтому и накаляют атмосферу глупыми высказываниями, повышают значимость этой игры. Всё, приплыли вы!!!
    Ссылка
    обыкновенная игра
      обыкновенная игра, 16.04.2021 10:26
    0
    Битва ни о чём.))
    Была бы разница 1-2 очка, то была бы битва.
    Ссылка
    Fanat-FCSD
    online
      Fanat-FCSD, 16.04.2021 10:17
    0
    !
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 16.04.2021 10:28
    0
    Да нет, Толик, вы проиграли всё что могли, и чемпионат в том числе. Просто говорить Шахтёру сейчас не о чём, поэтому и накаляют атмосферу глупыми высказываниями, повышают значимость этой игры. Всё, приплыли вы!!!
    Ссылка
    обыкновенная игра
      обыкновенная игра, 16.04.2021 10:26
    0
    Битва ни о чём.))
    Была бы разница 1-2 очка, то была бы битва.
    Ссылка
    Fanat-FCSD
    online
      Fanat-FCSD, 16.04.2021 10:17
    0
    !
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