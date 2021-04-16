Анатолий ТРУБИН: «Матч с Динамо — главная битва чемпионата»

Анатолий Трубин поделился ожиданиями от грядущего поединка с «Динамо».

– Анатолий, игра с «Динамо» – главная для «Шахтера» в сезоне?

– Для нас все матчи важны, но с «Динамо», так исторически сложилось, это еще и самый принципиальный поединок, главная битва чемпионата Украины.

– «Горнякам», в отличие от киевлян, нужна только победа. Как команды будут строить игру?

– Могу говорить только о «Шахтере»: будем стараться демонстрировать свой футбол, контроль мяча, идти в прессинг. Настраиваемся только на победу, а вот чего ждать от «Динамо», увидим непосредственно на поле.

– Что больше мотивирует: необходимость победы, чтобы сократить отставание, или факт украинского классико?

– Не могу сказать, что есть что-то одно. «Шахтер» – команда, которая привыкла побеждать, и любой другой результат будет воспринят как нечто неординарное, необычное. «Шахтер» всегда настроен на победу, а то, что в соперниках «Динамо», – вдвойне должно подстегивать работать, чтобы добыть нужный результат.

– «Горняки» выиграли у «бело-синих» в чемпионате пять последних матчей. Это уже закономерность или каждая встреча – новая история?

– Конечно, постоянно все нужно доказывать сначала. Это как новый день или чистый лист. На каждый матч футболисты «Шахтера» и «Динамо» готовятся по-новому и не вспоминают предыдущие игры, ведь это уже прошлое и никого особенно не интересует. Важно, что будет сейчас.

– Что станет определяющим в классико: тактика тренерского штаба, мотивация игроков или личные противостояния?

– Думаю, все в сумме. В футболе не бывает мелочей, каждая составляющая очень важна по-своему – от тактики и заканчивая готовностью отдельно взятого игрока.

Матч «Шахтер» — «Динамо» состоится в субботу, 17 апреля, в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало — в 19:30.