Еще на год. Модрич и Реал договорились о новом контракте

Ветеран мадридского клуба согласился на сокращение зарплаты

  • 16.04.2021 08:38
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Еще на год. Модрич и Реал договорились о новом контракте
© Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» и хорватский полузащитник Лука Модрич в ближайшее время продлят контракт.

Как сообщает испанская пресса, 35-летний футболист подпишет соглашение до 30 июня 2022 года. Ради нового контракта Модрич пошел на понижение зарплаты. 

Напомним, Модрич выступает в «Реале» с августа 2012 года, до этого он играл в лондонском «Тоттенхэме» и загребском «Динамо». 

В этом сезоне хорват сыграл 40 матчей за клуб во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач. 

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Источник — AS

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