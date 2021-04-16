Еще на год. Модрич и Реал договорились о новом контракте

Мадридский «Реал» и хорватский полузащитник Лука Модрич в ближайшее время продлят контракт.
Как сообщает испанская пресса, 35-летний футболист подпишет соглашение до 30 июня 2022 года. Ради нового контракта Модрич пошел на понижение зарплаты.
Напомним, Модрич выступает в «Реале» с августа 2012 года, до этого он играл в лондонском «Тоттенхэме» и загребском «Динамо».
В этом сезоне хорват сыграл 40 матчей за клуб во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач.
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Источник — AS
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