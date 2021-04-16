Ливерпуль намерен заменить Салаха Суаресом

«Ливерпуль» в конце этого сезона собирается подписать нападающего «Атлетико» Луиса Суареса.

Отметим, что летом клуб может покинуть форвард Мохамед Салах.

Как сообщает Goal, мерсисайдцы готовы заменить египтянина Суаресом. Напомним, что уругваец уже играл за «Ливерпуль» с 2011 по 2014 год.

Отметим, что в этом сезоне Суарес забил 19 мячей и отдал 2 голевых паса в 32 встрече. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.