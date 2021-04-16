Ливерпуль намерен заменить Салаха Суаресом

Уругвайский форвард этим летом может вернуться в английский клуб

  • 16.04.2021 08:20
  • 928 просмотров
  • 0 комментариев
Ливерпуль намерен заменить Салаха Суаресом
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» в конце этого сезона собирается подписать нападающего «Атлетико» Луиса Суареса.

Отметим, что летом клуб может покинуть форвард Мохамед Салах.

Как сообщает Goal, мерсисайдцы готовы заменить египтянина Суаресом. Напомним, что уругваец уже играл за «Ливерпуль» с 2011 по 2014 год.

Отметим, что в этом сезоне Суарес забил 19 мячей и отдал 2 голевых паса в 32 встрече. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Goal.com

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности