ФЕРНАНДЕШ: «В Лиге Европы всегда непросто, не важно, кто тебе противостоит»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Гранаду» (2:0) и вышел в полуфинал Лиги Европы.

Лидер МЮ Бруну Фернандеш прокомментировал этот результат.

«Это был хороший матч. Играть в Лиге Европы всегда непросто — не так важно, кто тебе противостоит. Мы знали, что «Гранада» — команда хорошего уровня, которая всегда может создать остроту. Но мы справились. Считаю, мы контролировали ход игры и очень много владели мячом. Очень неплохо комбинировали. Собственно, результат это отражает», — сказал Фернандеш.

«Манчестер Юнайтед» в полуфинале Лиги Европы сыграет с «Ромой». Первый матч состоится 29 апреля, ответная встреча – 6 мая.