ФЕРНАНДЕШ: «В Лиге Европы всегда непросто, не важно, кто тебе противостоит»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» доволен победой над «Гранадой»

  • 16.04.2021 07:01
  • 161 просмотр
  • 0 комментариев
ФЕРНАНДЕШ: «В Лиге Европы всегда непросто, не важно, кто тебе противостоит»
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Гранаду» (2:0) и вышел в полуфинал Лиги Европы.

Лидер МЮ Бруну Фернандеш прокомментировал этот результат.

«Это был хороший матч. Играть в Лиге Европы всегда непросто — не так важно, кто тебе противостоит. Мы знали, что «Гранада» — команда хорошего уровня, которая всегда может создать остроту. Но мы справились. Считаю, мы контролировали ход игры и очень много владели мячом. Очень неплохо комбинировали. Собственно, результат это отражает», — сказал Фернандеш. 

«Манчестер Юнайтед» в полуфинале Лиги Европы сыграет с «Ромой». Первый матч состоится 29 апреля, ответная встреча – 6 мая.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности