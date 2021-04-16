Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «С нетерпением ждем битвы с Ромой»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от противостояния 1/2 финала Лиги Европы с итальянской «Ромой».
«С нетерпением ждем битвы с «Ромой». Это выглядит как настоящий еврокубковый полуфинал, ведь у «Ромы» тоже очень богатая история. Но мы прежде удачно играли с итальянскими клубами. Будем бороться за выход в финал. Было бы здорово закончить сезон с трофеем», - сказал Сульшер.
Первый матч состоится 29 апреля, ответная встреча – 6 мая.
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Источник — УЕФА
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