Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «С нетерпением ждем битвы с Ромой»

Наставник «Манчестер Юнайтед» – о сопернике по полуфиналу Лиги Европы

  • 16.04.2021 05:19
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Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «С нетерпением ждем битвы с Ромой»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Уле Гуннар Сульшер

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от противостояния 1/2 финала Лиги Европы с итальянской «Ромой».

«С нетерпением ждем битвы с «Ромой». Это выглядит как настоящий еврокубковый полуфинал, ведь у «Ромы» тоже очень богатая история. Но мы прежде удачно играли с итальянскими клубами. Будем бороться за выход в финал. Было бы здорово закончить сезон с трофеем», - сказал Сульшер.

Первый матч состоится 29 апреля, ответная встреча – 6 мая.

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Источник — УЕФА

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