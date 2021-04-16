Тарас СТЕПАНЕНКО: «Луческу найдет, кого поставить вместо Сидорчука»

Хавбек «Шахтера» отметил хорошую форму капитана киевлян

  • 16.04.2021 03:38
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Тарас СТЕПАНЕНКО: «Луческу найдет, кого поставить вместо Сидорчука»
© Футбол 1/2/3. Тарас Степаненко

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал предстоящий поединок 22-го тура украинской Премьер-лиги против «Динамо». Встреча пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский».

«Дисквалификация Сидорчука? Сергей сейчас набрал хорошую форму, забивает, играет важную роль в «Динамо». То, что Сидорчук пропустит матч, для «Динамо» это минус. Но я считаю, что Луческу найдет, кого поставить, молодых футболистов хватает. Думаю, сам Сергей не очень доволен тем, что получил желтую карточку. Сколько бы матчей не было, с «Шахтером» всегда особенный, все хотят в нем участвовать. Тем более, в такой форме, в которой Сидорчук сейчас находится, для него это было бы хорошо. Однако иногда происходит так, что эмоции берут верх, ты получаешь желтую карточку, а потом думаешь: зачем я это сделал?», - сказал Степаненко.

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится в субботу, 17 апреля. Начало в 19:30 по Киеву.

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Источник — Футбол 1/2/3

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