Михаил ФИЛИМА: «Доволен игрой Костюк в матче со Свитолиной»

Капитан сборной Украины Михаил Филима прокомментировал готовность украинских теннисисток к матчу с Японией в Кубке Билли Джин Кинг, с которой нам предстоит сыграть 16-17 апреля в Черноморске.

«То, что Элина будет начинать, – это хорошо. В своем матче она является большим фаворитом, чем Марта в своем. Но я доволен состоянием Костюк, в том числе и физическим. Еще неделю назад она имела болевые ощущения в левой кисти, но сейчас все прошло. Также я остался доволен ее игрой в тренировочном матче с Элиной.

Марта – самый эмоциональный игрок в этом составе нашей команды, поэтому не удивительно, что она очень нервничала в спарринге со Свитолиной. Но после матча быстро отошла.

Перед этим Костюк в тренировочном поединке обыграла Завацкую. Марта сыграла очень хорошо сама, но и Катарина на данный момент не готова на 100%. Есть некоторые проблемы, но в ближайшее время все должно быть хорошо», – сказал Филима.