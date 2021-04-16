Михаил ФИЛИМА: «Доволен игрой Костюк в матче со Свитолиной»

Капитан сборной Украины – о готовности подопечных

  • 16.04.2021 01:19
  • 20 просмотров
  • 0 комментариев
Михаил ФИЛИМА: «Доволен игрой Костюк в матче со Свитолиной»
© Укринформ. Михаил Филима

Капитан сборной Украины Михаил Филима прокомментировал готовность украинских теннисисток к матчу с Японией в Кубке Билли Джин Кинг, с которой нам предстоит сыграть 16-17 апреля в Черноморске.

«То, что Элина будет начинать, – это хорошо. В своем матче она является большим фаворитом, чем Марта в своем. Но я доволен состоянием Костюк, в том числе и физическим. Еще неделю назад она имела болевые ощущения в левой кисти, но сейчас все прошло. Также я остался доволен ее игрой в тренировочном матче с Элиной.

Марта – самый эмоциональный игрок в этом составе нашей команды, поэтому не удивительно, что она очень нервничала в спарринге со Свитолиной. Но после матча быстро отошла.

Перед этим Костюк в тренировочном поединке обыграла Завацкую. Марта сыграла очень хорошо сама, но и Катарина на данный момент не готова на 100%. Есть некоторые проблемы, но в ближайшее время все должно быть хорошо», – сказал Филима.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности