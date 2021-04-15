ВИДЕО. Бробби подарил надежду. Аякс забил Роме важный гол, нужен еще один

15 апреля в ответном поединке 1/4 финала Лиги Европы «Рома» принимает «Аякс» (первая игра – 2:1).

Брайан Бробби подарил надежду «Аяксу», забив важный гол, но нужен еще один. Гости затем еще раз отправили мяч в сетку, но гол Тадича отменил арбитр после просмотра VAR.

ГОЛ! 0:1. Брайан Бробби, 49 мин.