ВИДЕО. Бробби подарил надежду. Аякс забил Роме важный гол, нужен еще один

15 апреля в ответном поединке 1/4 финала Лиги Европы «Рома» принимает «Аякс» (первая игра – 2:1).
Брайан Бробби подарил надежду «Аяксу», забив важный гол, но нужен еще один. Гости затем еще раз отправили мяч в сетку, но гол Тадича отменил арбитр после просмотра VAR.
ГОЛ! 0:1. Брайан Бробби, 49 мин.
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Источник — Sport.ua
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