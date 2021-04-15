ВИДЕО. Шок в Праге. Арсенал за 25 минут забил трижды и решил все вопросы

15 апреля в ответном поединке 1/4 финала Лиги Европы «Славия» Прага принимает «Арсенал» (первая игра – 1:1).
«Арсенал» за 25 минут забил трижды и решил все вопросы по выходу в полуфинал.
ГОЛ! 0:1. Пепе, 18 мин.
ГОЛ! 0:2. Ляказетт, 21 мин.
ГОЛ! 0:3. Сака, 24 мин.
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Источник — Sport.ua
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