ВИДЕО. Шок в Праге. Арсенал за 25 минут забил трижды и решил все вопросы

Пражская «Славия», похоже, забыла выйти на домашнюю игру

  • 15.04.2021 22:37
  • 1960 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Шок в Праге. Арсенал за 25 минут забил трижды и решил все вопросы
© Getty Images/Global Images Ukraine

15 апреля в ответном поединке 1/4 финала Лиги Европы «Славия» Прага принимает «Арсенал» (первая игра – 1:1).

«Арсенал» за 25 минут забил трижды и решил все вопросы по выходу в полуфинал.

ГОЛ! 0:1. Пепе, 18 мин.

ГОЛ! 0:2. Ляказетт, 21 мин.

ГОЛ! 0:3. Сака, 24 мин.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    avk2307
    online
      avk2307, 15.04.2021 22:43
    0
    UKRAINE FAN, 15.04.2021 22:41
    Так еще и три негра забили.
    Да символично. Славия перед ними не стала на колени в Лондоне. А в Праге стала
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 15.04.2021 22:41
    -3
    Так еще и три негра забили.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 15.04.2021 22:43
    0
    UKRAINE FAN, 15.04.2021 22:41
    Так еще и три негра забили.
    Да символично. Славия перед ними не стала на колени в Лондоне. А в Праге стала
    Ссылка
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