ПСЖ не хочет ухода Мбаппе. Настаивает хотя бы на 2-летнем контракте

Компромис по длительности договора

  • 15.04.2021 22:27
  • 1782 просмотра
  • 2 комментария
ПСЖ не хочет ухода Мбаппе. Настаивает хотя бы на 2-летнем контракте
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации Lequipe, руководство ПСЖ крайне не хочет терять форварда Килиана Мбаппе, чей контракт завершается летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что форвард склоняется к уходу из команды, но парижане рассчитывают достичь с игроком компромисса по сроку контракта.

ПСЖ хочет продлить договор на два года, чтобы летом 2023 года у француза была возможность уйти, но клуб все равно бы получил солидную компенсацию.

Главным претендентом на Мбаппе называют «Реал».

Ожидается, что в ближайшее время клуб объявит о контракте Неймара, но у бразильца будет контракт еще на 4 года.

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Источник — L'Equipe

(9 голосов)

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Комментарии
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 15.04.2021 22:45
    0
    если выиграют ЛЧ, думаю останется в Париже.
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 15.04.2021 22:42
    0
    а куда ему переходить, кроме как в Апл. в другие чемпионаты только ради бабла переходить, но что-то мне подсказывает что его и в ПСЖ не обижают.
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 15.04.2021 22:45
    0
    если выиграют ЛЧ, думаю останется в Париже.
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 15.04.2021 22:42
    0
    а куда ему переходить, кроме как в Апл. в другие чемпионаты только ради бабла переходить, но что-то мне подсказывает что его и в ПСЖ не обижают.
    Ссылка
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