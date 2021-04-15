ПСЖ не хочет ухода Мбаппе. Настаивает хотя бы на 2-летнем контракте

По информации Lequipe, руководство ПСЖ крайне не хочет терять форварда Килиана Мбаппе, чей контракт завершается летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что форвард склоняется к уходу из команды, но парижане рассчитывают достичь с игроком компромисса по сроку контракта.

ПСЖ хочет продлить договор на два года, чтобы летом 2023 года у француза была возможность уйти, но клуб все равно бы получил солидную компенсацию.

Главным претендентом на Мбаппе называют «Реал».

Ожидается, что в ближайшее время клуб объявит о контракте Неймара, но у бразильца будет контракт еще на 4 года.