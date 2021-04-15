Славия Прага – Арсенал. Виллиан – в резерве. Стартовые составы команд

Поединок 1/4 финала Лиги Европы начнется 15 апреля в 22:00

  • 15.04.2021 20:48
  • 465 просмотров
  • 2 комментария
Славия Прага – Арсенал. Виллиан – в резерве. Стартовые составы команд
© Getty Images/Global Images Ukraine

15 апреля в 22:00 в ответном поединке 1/4 финала Лиги Европы «Славия» Прага принимает «Арсенал» (первая игра – 1:1).

В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале «Футбол 3» и сервисе MEGOGO.

Стартовые составы команд «Славия» Прага – «Арсенал».

У «канониров» Виллиан, экс-игрок «Шахтера», остался в резерве. 

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
    обыкновенная игра
      обыкновенная игра, 15.04.2021 21:04
    0
    Нравится эмблема Славии. За них буду.)
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 15.04.2021 21:01
    0
    Славия молодцы конечно. И Рейнджерс выбили, который нас прямой путевки в ЛЧ лишил, но лично я желаю победы Арсеналу
    Ссылка
    обыкновенная игра
      обыкновенная игра, 15.04.2021 21:04
    0
    Нравится эмблема Славии. За них буду.)
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 15.04.2021 21:01
    0
    Славия молодцы конечно. И Рейнджерс выбили, который нас прямой путевки в ЛЧ лишил, но лично я желаю победы Арсеналу
    Ссылка
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