Илья ЗАБАРНЫЙ: «Мне вправили нос. Готовлюсь с командой к Шахтеру»

Защитник «Динамо» Илья Забарный прокомментировал предстоящий матч УПЛ против «Шахтера». Судя по всему, игрок сможет выйти на поле в защитной маске, несмотря на перелом носа в прошлой встрече.

- Илья, как твое самочувствие?

- Чувствую себя нормально. Мне вправили нос, и сейчас уже готовлюсь вместе с командой. Процедура была неприятной и немного болезненной, но, можно сказать, что лор вправил нос хорошо, как и был (улыбается).

- Можно ли назвать матч против «Шахтера» чемпионским?

- Каждый матч для нас очень важный, мы не делим игры по уровню ответственности. Поединок с «Шахтером» – так же важен для нас, как и все, которые были до него. Поэтому не назвал бы этот матч чемпионским, готовимся как обычно.

- Для Мирчи Луческу этот матч будет принципиальным, как и для всей нашей команды…

- Все понимают, что это очень принципиальная игра, и отдавать очки мы не собираемся. Будем выходить и доказывать все на футбольном поле.

- Мог бы назвать этот матч с «Шахтером» одним из самых важных на данном этапе своей карьеры?

- Я участвовал во многих важных матчах – и в Лиге чемпионов, и за сборную Украины. Поэтому не хочу делить эти игры. Для меня важны все поединки. Мне, как молодому игроку, нужно набираться опыта и из каждого матча выносить что-то новое для себя.