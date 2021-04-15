Элина СВИТОЛИНА: «Соперница - левша. Хоть что-то известно о ней»

Украинская теннисистка Элина Свитолина начнет матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против Тихиро Мурамацу.
Лидер сборной Украины почти не знает свою японскую соперницу.
«Я знаю, что она левша. Это уже хоть что-то, что о ней известно. Нужно концентрироваться на своей игре и стараться отыграть на 100%. Против левши всегда нужна экстра-концентрация».
«Это немножко другое вращение, нужно по-другому пытаться отыграть в каких-то моментах, другие комбинации. Посмотрим, как сложится, но в принципе я готова», - сказала Свитолина.
Матч состоится 16 апреля, начало в 11:00.
Источник — Большой теннис Украины
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