Элина СВИТОЛИНА: «Соперница - левша. Хоть что-то известно о ней»

Украинка готовится к первому матчу против Японии

  • 15.04.2021 19:30
  • 1059 просмотров
  • 2 комментария
Элина СВИТОЛИНА: «Соперница - левша. Хоть что-то известно о ней»
© facebook.com/UkrainianTennisFederation

Украинская теннисистка Элина Свитолина начнет матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против Тихиро Мурамацу.

Лидер сборной Украины почти не знает свою японскую соперницу.

«Я знаю, что она левша. Это уже хоть что-то, что о ней известно. Нужно концентрироваться на своей игре и стараться отыграть на 100%. Против левши всегда нужна экстра-концентрация».

«Это немножко другое вращение, нужно по-другому пытаться отыграть в каких-то моментах, другие комбинации. Посмотрим, как сложится, но в принципе я готова», - сказала Свитолина.

Матч состоится 16 апреля, начало в 11:00.

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Источник — Большой теннис Украины

(7 голосов)

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Комментарии
    serhiy
    online
      serhiy, 15.04.2021 20:20
    0
    Пряма телетрансляція матчевої зустрічі Кубка Біллі Джин Кінг Україна - Японія відбудеться на всіх 24-х каналах регіональної мережі Громадського телебачення України: UA: КИЇВ, UA: ХАРКІВ, UA: ТЕРНОПІЛЬ і т.д. Трансляція також буде дублюватися на YouTube-каналі Федерації тенісу України. Відповідне посилання буде опубліковане у фейсбуці на сторінці ФТУ.
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 15.04.2021 19:38
    +3
    удачи вам девочки украина в перед украина давай побеждай
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 15.04.2021 19:38
    +3
    удачи вам девочки украина в перед украина давай побеждай
    Ссылка
    serhiy
    online
      serhiy, 15.04.2021 20:20
    0
    Пряма телетрансляція матчевої зустрічі Кубка Біллі Джин Кінг Україна - Японія відбудеться на всіх 24-х каналах регіональної мережі Громадського телебачення України: UA: КИЇВ, UA: ХАРКІВ, UA: ТЕРНОПІЛЬ і т.д. Трансляція також буде дублюватися на YouTube-каналі Федерації тенісу України. Відповідне посилання буде опубліковане у фейсбуці на сторінці ФТУ.
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