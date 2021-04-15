Разыскивается талантливый SMM Manager

Для Sport.ua в связи с увеличением, в поисках SMM Manager.
Что можем предложить: работа с популярными и обновленными продуктами; гибкость в подходах к работе; возможность проявлять свое видение, внедрять идеи, креативы, расширять каналы продвижения; хорошие бюджеты; классную команду коллег.
Задачи позиции:
Создание плана развития для продвижения проектов в социальных медиа;
Запуск РК в FB / Insta / Telegram;
Подготовка рекламных материалов, при необходимости постановка ТЗ на дизайнеров;
Коммуникация со смежными юнитами;
Анализ ключевых показателей эффективности РК и их оптимизация;
Поиск новых точек роста;
Составление отчетов по РК.
Необходимый опыт и навыки:
От 1 года на позиции SMM Manager, наличие успешных кейсов;
Опыт работы с рекламными инструментами Fb Ads;
Знание основных показателей эффективности РК в соц. сетях, а также CTR, ROI, CPM, CPC и другие.
Знание Photoshop, Canva;
Опыт работы с Google Sheets или другими сервисами для анализа РК;
Креативный подход к задачам, инициативность, коммуникабельность, ответственность, умение работать в команде.
Будет плюсом:
Интерес к спортивной тематике;
Ведение крупных проектов;
Опыт работы с Google Ads.
От компании:
Комфортный офис в центре Киева (5-7 мин от м. Олимпийская)
График работы: с 9:00 или в 10:00 утра до 18:00 или 19:00;
Full time, офис;
Оплата спортивных занятий и языковых курсов;
Корпоративные обеды, а также сладости, кофе и другие бенефиты.
Контакты: @IrinaSimenok , cv@pro-people.com.ua
Источник — Sport.ua
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