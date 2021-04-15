Олег САЛЕНКО: «Луческу все равно, какую команду возглавлять»

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Олег Саленко поделился ожиданиями от центрального поединка 22-го тура УПЛ «Шахтер» — «Динамо».

«Здесь все просто. Если «Динамо» выиграет или не проиграет, то киевлян можно будет поздравлять с чемпионством. Нереально будет упустить такое преимущество за четыре тура до окончания первенства. Если же победит «Шахтер», то, возможно, где-то интрига и появится, но опять же, даже четыре очка — довольно солидное преимущество для украинского чемпионата.

Для кого матч более принципиален — для «Динамо» или Мирчи Луческу? Я бы не разделял эти понятия. Луческу — профессионал, и ему все равно, какую команду возглавлять. Он хочет добиваться результата, и пока у него с «Динамо» это получается. Думаю, киевляне сыграют в осторожный футбол, поскольку им нет смысла сломя голову бежать вперед. А «Шахтер», в свою очередь, сейчас не в тех кондициях, чтобы показывать атакующую и зрелищную игру. В предстоящем поединке все будет зависеть от того, кто больше допустит ошибок», — считает Саленко.

Матч «Шахтер» — «Динамо» состоится в субботу, 17 апреля, в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало — в 19:30.