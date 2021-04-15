Фран СОЛЬ: «Я мог бы играть за другие команды. Но Тенерифе — это рай»

Форвард киевского «Динамо» хочет остаться в испанском клубе

  • 15.04.2021 18:14
  • 2180 просмотров
  • 8 комментариев
Фран СОЛЬ: «Я мог бы играть за другие команды. Но Тенерифе — это рай»
© Getty Images/Global Images Ukraine

29-летний испанский форвард киевского «Динамо» Фран Соль, выступающий за «Тенерифе» на правах аренды, заявил, что хотел бы остаться в испанском клубе.

«Я забил девять голов. Конечно, я мог бы добиться большего, но в футболе так бывает. Мне нравятся новые вызовы, и я знал, что в «Тенерифе» они будут. Я могу улучшить свою игру. Я могу играть и за другие команды, но я не смогу найти такую же жизнь, как здесь. Это — рай», — отметил Соль.

Арендное соглашение Соля с «Тенерифе» рассчитано до конца июня текущего года. Всего Фран провел за испанскую команду 31 матч во всех турнирах.

Контракт Соля с «Динамо» действителен до конца декабря 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €1 миллион.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ElDorsal.com

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 15.04.2021 18:49
    +3
    Писателю нравится в Испании играть в футбол. Я рад за него. Держите в курсе.
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 15.04.2021 18:44
    +2
    Nevershot, 15.04.2021 18:37
    Ты зачем хочешь подмазаться к нашей динамовской пидарстической братии ?
    О, 50 летнее , усатое даунятко из Керчи , скопировало новый Ник и радуется
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 15.04.2021 18:38
    0
    Анатолій Чорнобук, 15.04.2021 18:28
    Ніхто не візьме це недорозуміння!
    За лям взяли бы. Если не ошибаюсь то у тенерифе там особо больше и не забивает ни кто, хотя скоро увидим чем очередная эпопея кончится
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 15.04.2021 18:37
    -4
    Анатолій Чорнобук, 15.04.2021 18:28
    Ніхто не візьме це недорозуміння!
    Ты зачем хочешь подмазаться к нашей динамовской пидарстической братии ?
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 15.04.2021 18:28
    +2
    Alex86 1, 15.04.2021 18:23
    Не плохо было бы сбросить его, но сомнительно что отпустят за лям, заплатив 5 и з/п за это время
    Ніхто не візьме це недорозуміння!
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 15.04.2021 18:26
    0
    А навыщо його брали в Динамо?
    Річна вартість утримання клубу 2 ліги... І не кажіть що ігорьоша не шлімазл!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 15.04.2021 18:23
    +2
    Не плохо было бы сбросить его, но сомнительно что отпустят за лям, заплатив 5 и з/п за это время
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 15.04.2021 18:20
    +3
    конечно,Канары,вони всюди Канарские острова
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 15.04.2021 18:49
    +3
    Писателю нравится в Испании играть в футбол. Я рад за него. Держите в курсе.
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 15.04.2021 18:20
    +3
    конечно,Канары,вони всюди Канарские острова
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 15.04.2021 18:44
    +2
    Nevershot, 15.04.2021 18:37
    Ты зачем хочешь подмазаться к нашей динамовской пидарстической братии ?
    О, 50 летнее , усатое даунятко из Керчи , скопировало новый Ник и радуется
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 15.04.2021 18:28
    +2
    Alex86 1, 15.04.2021 18:23
    Не плохо было бы сбросить его, но сомнительно что отпустят за лям, заплатив 5 и з/п за это время
    Ніхто не візьме це недорозуміння!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 15.04.2021 18:23
    +2
    Не плохо было бы сбросить его, но сомнительно что отпустят за лям, заплатив 5 и з/п за это время
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 15.04.2021 18:38
    0
    Анатолій Чорнобук, 15.04.2021 18:28
    Ніхто не візьме це недорозуміння!
    За лям взяли бы. Если не ошибаюсь то у тенерифе там особо больше и не забивает ни кто, хотя скоро увидим чем очередная эпопея кончится
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 15.04.2021 18:26
    0
    А навыщо його брали в Динамо?
    Річна вартість утримання клубу 2 ліги... І не кажіть що ігорьоша не шлімазл!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности