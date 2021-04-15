Фран СОЛЬ: «Я мог бы играть за другие команды. Но Тенерифе — это рай»

29-летний испанский форвард киевского «Динамо» Фран Соль, выступающий за «Тенерифе» на правах аренды, заявил, что хотел бы остаться в испанском клубе.

«Я забил девять голов. Конечно, я мог бы добиться большего, но в футболе так бывает. Мне нравятся новые вызовы, и я знал, что в «Тенерифе» они будут. Я могу улучшить свою игру. Я могу играть и за другие команды, но я не смогу найти такую же жизнь, как здесь. Это — рай», — отметил Соль.

Арендное соглашение Соля с «Тенерифе» рассчитано до конца июня текущего года. Всего Фран провел за испанскую команду 31 матч во всех турнирах.

Контракт Соля с «Динамо» действителен до конца декабря 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €1 миллион.