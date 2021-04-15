Наполи нацелился на вингера Тоттенхэма

Итальянский «Наполи» намерен выкупить контракт 29-летнего аргентинского вингера «Тоттенхэма» Эрика Ламелы.
Футболист, который ранее защищал цвета римской «Ромы», очень хочет вернуться в Италию.
Ламела защищает цвета «Тоттенхэма» с лета 2013 года после перехода из «Ромы» за €30 миллионов. В текущем сезоне Эрик провел за «шпор» 31 матч во всех турнирах, где забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
Контракт Ламелы с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €16 миллионов.
Источник — Corriere dello Sport
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