Наполи нацелился на вингера Тоттенхэма

Эрик Ламела может продолжить карьеру в Италии

  • 15.04.2021 17:50
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Наполи нацелился на вингера Тоттенхэма
© Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский «Наполи» намерен выкупить контракт 29-летнего аргентинского вингера «Тоттенхэма» Эрика Ламелы.

Футболист, который ранее защищал цвета римской «Ромы», очень хочет вернуться в Италию.

Ламела защищает цвета «Тоттенхэма» с лета 2013 года после перехода из «Ромы» за €30 миллионов. В текущем сезоне Эрик провел за «шпор» 31 матч во всех турнирах, где забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Контракт Ламелы с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €16 миллионов.

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Источник — Corriere dello Sport

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