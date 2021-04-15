Челси может избавиться от Вернера будущим летом

Результативность немецкого форварда оставляет желать лучшего

  • 15.04.2021 17:33
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Челси может избавиться от Вернера будущим летом
© Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний форвард сборной Германии Тимо Вернер может покинуть лондонский «Челси» будущим летом.

У Вернера осталось мало времени, чтобы убедить главного тренера «синих» Томаса Тухеля в своей полезности. В последних 29-ти матчах за «аристократов» Тимо забил всего два мяча.

Тухелю нравятся 32-летний аргентинский форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и 20-летний норвежский бомбардир дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд. Если для достижения трансферных целей Тухеля понадобятся дополнительные средства, «Челси» расстанется с Вернером.

Тимо Вернер перешел в «Челси» из «Лейпцига» летом 2020 года за €53 миллиона.

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Источник — Evening Standard

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