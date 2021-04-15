Челси может избавиться от Вернера будущим летом

25-летний форвард сборной Германии Тимо Вернер может покинуть лондонский «Челси» будущим летом.

У Вернера осталось мало времени, чтобы убедить главного тренера «синих» Томаса Тухеля в своей полезности. В последних 29-ти матчах за «аристократов» Тимо забил всего два мяча.

Тухелю нравятся 32-летний аргентинский форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и 20-летний норвежский бомбардир дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд. Если для достижения трансферных целей Тухеля понадобятся дополнительные средства, «Челси» расстанется с Вернером.

Тимо Вернер перешел в «Челси» из «Лейпцига» летом 2020 года за €53 миллиона.