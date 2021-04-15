Галатасарай и ПАОК поспорят за экс-игрока Динамо

Турецкий «Галатасарай» и греческий ПАОК претендуют на подписание хавбека «Палмейраса» Дуду, известного в Украине по выступлениям за «Динамо».

В настоящий момент 29-летний Дуду на правах аренды выступает в Катаре за «Аль-Духаиль», причем делает это достаточно успешно – на его счету 14 голов и 10 ассистов в 22 матчах чемпионата.

«Аль-Духаиль» заплатил за годичную аренду Дуду 7 миллионов евро, но у азиатского клуба нет опции на выкуп хавбека, а потому тот вполне может летом сменить прописку.

За «Палмейрас» Дуду выступает с января 2015 года, когда был совершен его трансфер из «Динамо» за 3 миллиона евро. Ныне стоимость хавбека по оценкам Transfermarkt составляет 12 миллионов евро.