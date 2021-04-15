Галатасарай и ПАОК поспорят за экс-игрока Динамо

Бразилец Дуду вскоре может вернуться в европейский футбол

  • 15.04.2021 16:53
  • 1307 просмотров
  • 2 комментария
Галатасарай и ПАОК поспорят за экс-игрока Динамо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дуду

Турецкий «Галатасарай» и греческий ПАОК претендуют на подписание хавбека «Палмейраса» Дуду, известного в Украине по выступлениям за «Динамо».

В настоящий момент 29-летний Дуду на правах аренды выступает в Катаре за «Аль-Духаиль», причем делает это достаточно успешно – на его счету 14 голов и 10 ассистов в 22 матчах чемпионата.

«Аль-Духаиль» заплатил за годичную аренду Дуду 7 миллионов евро, но у азиатского клуба нет опции на выкуп хавбека, а потому тот вполне может летом сменить прописку.

За «Палмейрас» Дуду выступает с января 2015 года, когда был совершен его трансфер из «Динамо» за 3 миллиона евро. Ныне стоимость хавбека по оценкам Transfermarkt составляет 12 миллионов евро.

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Источник — Fanatik

(2 голоса)

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Комментарии
    valdemar84
      valdemar84, 15.04.2021 17:19
    +1
    Якщо не помиляюся, то він і непогано грав
    Ссылка
    _smart_Forever
    online
      _smart_Forever, 15.04.2021 17:01
    -2
    ..... трансфер из «Динамо» за 3 миллиона евро. Ныне стоимость хавбека по оценкам Transfermarkt составляет 12 миллионов евро. (с)
    Ох, и ЛОХИ, эта голубая помойка!!
    Ссылка
    valdemar84
      valdemar84, 15.04.2021 17:19
    +1
    Якщо не помиляюся, то він і непогано грав
    Ссылка
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