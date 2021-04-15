Сборная Украины может провести все три матча перед Евро-2020 в одном городе

Поединки с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром готовы принять Харьков или Киев

  • 15.04.2021 16:53
  • 841 просмотр
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Сборная Украины может провести все три матча перед Евро-2020 в одном городе
© ФК Металлист

Накануне старта Евро-2020 сборная Украины по футболу проведет три товарищеских матча. Все три поединка состоятся в Украине. Первым из них станет игра против сборной Бахрейна, которая запланирована на 23 мая.

Кроме матча с Бахрейном, велика вероятность, что матчи против Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня) сборная Украины тоже проведет в Харькове.

Такой вариант рассматривается в качестве приоритетного, поскольку с большой долей вероятности украинцы к финальной части Евро-2020 будут готовиться в Харькове. В качестве второго варианта, чтобы минимизировать переезды и контакты, связанные с карантинными ограничениями, может быть принято решение сыграть все три контрольных матча в Киеве.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 15.04.2021 17:19
    0
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 15.04.2021 17:19
    0
    Ссылка
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