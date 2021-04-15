Сборная Украины может провести все три матча перед Евро-2020 в одном городе

Накануне старта Евро-2020 сборная Украины по футболу проведет три товарищеских матча. Все три поединка состоятся в Украине. Первым из них станет игра против сборной Бахрейна, которая запланирована на 23 мая.

Кроме матча с Бахрейном, велика вероятность, что матчи против Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня) сборная Украины тоже проведет в Харькове.

Такой вариант рассматривается в качестве приоритетного, поскольку с большой долей вероятности украинцы к финальной части Евро-2020 будут готовиться в Харькове. В качестве второго варианта, чтобы минимизировать переезды и контакты, связанные с карантинными ограничениями, может быть принято решение сыграть все три контрольных матча в Киеве.