ВИДЕО. Степаненко показал, как восстанавливается после травмы

Украинский полузащитник «Шахтера» уделяет много внимания самостоятельной работе

  • 15.04.2021 16:16
  • 423 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Степаненко показал, как восстанавливается после травмы
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

31-летний украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко продемонстрировал, как он восстанавливается после повреждения.

«Когда вы травмируетесь, кто в итоге ответственный за ваше полное возвращение в форму? Доктор? Тренер? Спорт?

Ответ — ничего из перечисленного выше. В конце концов, это ваше тело и ваша жизнь. Как вы заботитесь о себе, поддерживаете ваше здоровье и избегаете травм, зависит от вас.

Том Брэди

P.S. Начал новую книгу», — прокомментировал ролик Степаненко.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    _smart_Forever
    online
      _smart_Forever, 15.04.2021 16:39
    0
    Зачем Степаненко постит глупость какого-то тупорылого ноунейма Брэди.
    Если спортсмен травмируется, то во-первых травмой занимается доктор. Во -вторых, потом, после доктора, уже тренер даёт реабилитирующую программу. В - третьих и сам спортсмен регулирует степень нагрузок.
    Ссылка
    _smart_Forever
    online
      _smart_Forever, 15.04.2021 16:39
    0
    Зачем Степаненко постит глупость какого-то тупорылого ноунейма Брэди.
    Если спортсмен травмируется, то во-первых травмой занимается доктор. Во -вторых, потом, после доктора, уже тренер даёт реабилитирующую программу. В - третьих и сам спортсмен регулирует степень нагрузок.
    Ссылка
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