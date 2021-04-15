ВИДЕО. Степаненко показал, как восстанавливается после травмы

31-летний украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко продемонстрировал, как он восстанавливается после повреждения.

«Когда вы травмируетесь, кто в итоге ответственный за ваше полное возвращение в форму? Доктор? Тренер? Спорт?

Ответ — ничего из перечисленного выше. В конце концов, это ваше тело и ваша жизнь. Как вы заботитесь о себе, поддерживаете ваше здоровье и избегаете травм, зависит от вас.

Том Брэди

P.S. Начал новую книгу», — прокомментировал ролик Степаненко.