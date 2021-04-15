Мирон МАРКЕВИЧ: «Победа над Динамо — последний шанс для Шахтера»

Но «горнякам» вряд ли удастся побороться за золотые медали УПЛ, считает специалист

  • 15.04.2021 15:51
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Мирон МАРКЕВИЧ: «Победа над Динамо — последний шанс для Шахтера»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Глава Комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич поделился ожиданиями от центрального поединка 22-го тура УПЛ «Шахтер» — «Динамо».

«Уверен, что «Шахтер» будет сражаться, ведь для него победа в этом матче — последний шанс внести интригу в чемпионат. Ведь даже ничья, не говоря уже о победе киевлян, фактически поставит точку относительно того, кто станет обладателем золотых медалей. Только в случае победы у «горняков» могут появиться какие-то надежды. Хотя это почти нереально.

«Динамо», скорее всего, будет играть на контратаках, как и всегда против «Шахтера», будет пытаться поймать свой момент. Тем более, что киевляне такой тактикой уже неоднократно огорчали дончан. А «горняки» будут доминировать.

Думаю, что «Шахтер» выиграет. С перевесом в один мяч», — считает Маркевич.

Матч «Шахтер» — «Динамо» состоится в субботу, 17 апреля, в 19:30.

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Источник — Footboom

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