Сразу 7 клубов Серии А требуют отставки президента Лиги Паоло Даль Пино. Речь идет об «Интере», «Ювентусе», «Лацио», «Аталанте», «Наполи», «Вероне» и «Фиорентине», которые выступили с официальным протестом.

Они недовольны маркетинговой деятельностью лиги и распределением доходов от ТВ-трансляций. Итальянские клубы терпят убытки в условиях пандемии. По их мнению, руководство Серии А не смогло обеспечить оптимальное функционирование лиги в текущих условиях.

Также клубы недовольны тем, что Серия А не может добиться разрешения на возвращение зрителей на стадионы, в то время как матчи Евро-2020 в Риме будут проводиться со зрителями. Продажа билетов является одним из важнейших источников дохода для клубов.

При этом 7 названными выше клубами количество недовольных не ограничивается. Если дело дойдет до голосования, за отставку Даль Пино выступят значительно больше, чем 7 клубов.