КАРИКАТУРА ДНЯ. У Гвардиолы новый фаворит. Кто он?

Выдающуюся игру демонстрирует 20-летний футболист «Манчестер Сити» Фил Фоден

  • 15.04.2021 15:37
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КАРИКАТУРА ДНЯ. У Гвардиолы новый фаворит. Кто он?
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над главным тренером «Манчестер Сити» Пепом Гвардиолой, который раньше тренировал каталонскую «Барселону».

«У Пепа новый фаворит», — прокомментировал Момани свою новую работу, где Гвардиола заклеивает портрет форварда «Барселоны» Лионеля Месси снимком футболиста «Манчестер Сити» Фила Фодена.

Голы 20-летнего Фодена принесли «горожанам» победы в обоих матчах с «Боруссией» Дортмунд в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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Источник — Instagram

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