КАРИКАТУРА ДНЯ. У Гвардиолы новый фаворит. Кто он?

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над главным тренером «Манчестер Сити» Пепом Гвардиолой, который раньше тренировал каталонскую «Барселону».
«У Пепа новый фаворит», — прокомментировал Момани свою новую работу, где Гвардиола заклеивает портрет форварда «Барселоны» Лионеля Месси снимком футболиста «Манчестер Сити» Фила Фодена.
Голы 20-летнего Фодена принесли «горожанам» победы в обоих матчах с «Боруссией» Дортмунд в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.