Алексей БЕЛИК: «Шахтеру будет очень тяжело в матче с Динамо»

Экс-форвард «Шахтера» - о центральном матче 22-го тура УПЛ

  • 15.04.2021 15:31
  • 723 просмотра
  • 1 комментарий
Алексей БЕЛИК: «Шахтеру будет очень тяжело в матче с Динамо»
© Футбол 1/2/3. Алексей Белик

В субботу, 17 апреля «Шахтер» в центральном поединке 22-го тура УПЛ примет «Динамо» Киев. Экс-форвард «горняков» Алексей Белик поделился ожиданиями от матча:

- У донецкого «Шахтера» шансы на чемпионство остаются?
- Очень тяжело это будет сделать «оранжево-черным». Дончанам нельзя ошибаться ни в одном поединке. Всех нужно обыгрывать. Считаю, что в субботу «Шахтеру» будет очень тяжело в матче с «Динамо».

Возможно, предстоящая игра будет напоминать встречу на Суперкубок Украины. Горняки будут атаковать, а его соперник искать свой шанс в контратаке. 7 очков за 5 туров до финиша – большой гандикап. Но мы знаем, что в футболе ничего невозможного нет.

- Есть ли фаворит в предстоящей встрече?
- В матче – нет. В чемпионате Украины – фаворит киевское «Динамо». Игра может сложиться по-разному. Думаю, что динамовцы будут ждать ошибки «Шахтера». Подопечные Каштру будут рисковать. Но у них в составе есть сильные мастера.

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Источник — Sportarena

(3 голоса)

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Комментарии
    _smart_Forever
    online
      _smart_Forever, 15.04.2021 15:46
    -3
    Ох, тяжёлая эта работа
    Ип@ть голубого бегемота
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