Алексей БЕЛИК: «Шахтеру будет очень тяжело в матче с Динамо»

В субботу, 17 апреля «Шахтер» в центральном поединке 22-го тура УПЛ примет «Динамо» Киев. Экс-форвард «горняков» Алексей Белик поделился ожиданиями от матча:

- У донецкого «Шахтера» шансы на чемпионство остаются?

- Очень тяжело это будет сделать «оранжево-черным». Дончанам нельзя ошибаться ни в одном поединке. Всех нужно обыгрывать. Считаю, что в субботу «Шахтеру» будет очень тяжело в матче с «Динамо».

Возможно, предстоящая игра будет напоминать встречу на Суперкубок Украины. Горняки будут атаковать, а его соперник искать свой шанс в контратаке. 7 очков за 5 туров до финиша – большой гандикап. Но мы знаем, что в футболе ничего невозможного нет.

- Есть ли фаворит в предстоящей встрече?

- В матче – нет. В чемпионате Украины – фаворит киевское «Динамо». Игра может сложиться по-разному. Думаю, что динамовцы будут ждать ошибки «Шахтера». Подопечные Каштру будут рисковать. Но у них в составе есть сильные мастера.