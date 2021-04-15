Иван ГЕЦКО: «Динамо только само может лишить себя чемпионства»

Специалист считает, что киевская команда не упустит золотые медали УПЛ

  • 15.04.2021 14:33
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Иван ГЕЦКО: «Динамо только само может лишить себя чемпионства»
© pobeda.od.ua. Иван Гецко

Экс-нападающий сборной Украины Иван Гецко поделился своими ожиданиями от центрального поединка 22-го тура УПЛ «Шахтер» — «Динамо».

«При создавшейся ситуации в турнирной таблице, на мой взгляд, динамовцы только сами могут лишить себя чемпионского звания. Это в том случае, если у них вдруг куда-то улетучится запредельная самоотдача, желание действовать «через не могу» и испарится удача. Все же, если откровенно, в нынешнем состоянии «Динамо» — это еще не та команда, которая может побеждать всех подряд на классе. Думаю, что киевляне это отлично осознают и, благодаря высочайшей мотивации, своего уже не упустят. И как бы болельщики «Динамо» ни относились к Mирче Луческу, это именно его заслуга, что киевляне снова стали конкурентоспособным клубом. А не целого отряда специалистов с «динамовским сердцем». Об этом не нужно забывать.

Что касается субботнего дерби, то, на мой взгляд, оно пройдет по знакомому сценарию: «горняки» будут чаще контролировать мяч, а динамовцы постараются получать дивиденды от быстрого перехода от обороны в наступление. Да, киевлянам в опорной зоне не будет хватать дисквалифицированного Сергея Сидорчука, однако они постараются плотно действовать вблизи своей штрафной площадки, надежно страховать друг друга, и его отсутствие не будет критическим.

Более существенным будет отсутствие в составе «Шахтера» Тайсона, без него роль лидера оказалась вакантной. Кстати, думаю, что его возвращение в Бразилию будет непродолжительным. На мой взгляд, уже в начале следующего года Тайсон обязательно окажется востребованным в одной из европейских топ-стран.

Только победа «Шахтера» над «Динамо» еще может сохранить интригу в борьбе за чемпионское звание. И все же, думаю, что динамовцы на финише своего уже не упустят. Слишком близко они подобрались к вершине», — считает Гецко.

Матч «Шахтер» — «Динамо» состоится в субботу, 17 апреля, в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало — в 19:30.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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