ФОТО. «Давайте, девочки»! Завацкая готовится к матчам за сборную Украины

21-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая продолжает подготовку к матчам Кубка Билл Джин Кинг против сборной Японии.
«Готовимся к плей-офф Кубка Билл Джин Кинг. Давайте, девочки!
Украина — Япония. В ближайшую пятницу!», — прокомментировала Катарина фото своей тренировки.
Матчи пройдут 16-17 апреля, а в состав сборной Украины также входят Марта Костюк, Элина Свитолина и Людмила Киченок.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.