ФОТО. «Давайте, девочки»! Завацкая готовится к матчам за сборную Украины

Украинской команде предстоит поединок Кубка Билл Джин Кинг против сборной Японии

  • 15.04.2021 14:21
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ФОТО. «Давайте, девочки»! Завацкая готовится к матчам за сборную Украины
© Instagram. Катарина Завацкая

21-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая продолжает подготовку к матчам Кубка Билл Джин Кинг против сборной Японии.

«Готовимся к плей-офф Кубка Билл Джин Кинг. Давайте, девочки!

Украина — Япония. В ближайшую пятницу!», — прокомментировала Катарина фото своей тренировки.

Матчи пройдут 16-17 апреля, а в состав сборной Украины также входят Марта Костюк, Элина Свитолина и Людмила Киченок.

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Источник — Instagram

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