Владимир ЧЕСНАКОВ: «Заря – едва ли не самая зрелищная команда УПЛ»

Капитан «Ворсклы» - о матче против «Зари»

  • 15.04.2021 14:18
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Владимир ЧЕСНАКОВ: «Заря – едва ли не самая зрелищная команда УПЛ»
© ФК Ворскла. Владимир Чеснаков

В 22-м туре УПЛ «Ворскле» предстоит сыграть с прямым конкурентом за место в Лиге Европы, «Зарей». Капитан полтавской команды Владимир Чеснаков поделился ожиданиями от матча:

— Владимир, можно ли сказать, что в предстоящем матче с «Зарей» для «Ворсклы» на кону будет шесть очков?
— В поединках соседей по турнирной таблице на кону всегда шесть очков.  Поскольку мы в роли догоняющих, то нам, чтобы наверстать упущенное, нужна только победа в битве с «Зарей». В противном случае уже тяжело будет пробиться на международную арену, хотя именно такое задание перед нами поставило руководство клуба.

— Вы уже анализировали игру «Зари»? Что скажете об этой команде?
— Анализ нас ждет еще впереди, хотя, на мой взгляд, именно «Заря» едва ли не самая зрелищная команда чемпионата Украины. С луганчанами всегда интересно играть.

— Поединок с «Зарей» в первом круге помните?
— Конечно. Во втором тайме после удаления Дмитрия Хомченовского нам даже пришлось играть в большинстве. Однако вскоре за повторное предупреждение был удален Павел Ребенок. После этого составы уровнялись. Думаю, что и ничейный итог этого матча в целом также нужно признать справедливым.

— Чем «Заря» интересна в своей игре?
— Луганчане стараются действовать креативно, у них в арсенале хватает оригинальных домашних заготовок. В средней зоне часто пользуются так называемым ромбом, что заставляет соперников действовать предельно компактно, с надежной подстраховкой. Иначе неприятностей не избежать. Впрочем, и мы постараемся чем-то удивить «Зарю» на футбольном поле.

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Источник — zbirna.com

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