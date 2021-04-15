Владимир ЧЕСНАКОВ: «Заря – едва ли не самая зрелищная команда УПЛ»

В 22-м туре УПЛ «Ворскле» предстоит сыграть с прямым конкурентом за место в Лиге Европы, «Зарей». Капитан полтавской команды Владимир Чеснаков поделился ожиданиями от матча:
— Владимир, можно ли сказать, что в предстоящем матче с «Зарей» для «Ворсклы» на кону будет шесть очков?
— В поединках соседей по турнирной таблице на кону всегда шесть очков. Поскольку мы в роли догоняющих, то нам, чтобы наверстать упущенное, нужна только победа в битве с «Зарей». В противном случае уже тяжело будет пробиться на международную арену, хотя именно такое задание перед нами поставило руководство клуба.
— Вы уже анализировали игру «Зари»? Что скажете об этой команде?
— Анализ нас ждет еще впереди, хотя, на мой взгляд, именно «Заря» едва ли не самая зрелищная команда чемпионата Украины. С луганчанами всегда интересно играть.
— Поединок с «Зарей» в первом круге помните?
— Конечно. Во втором тайме после удаления Дмитрия Хомченовского нам даже пришлось играть в большинстве. Однако вскоре за повторное предупреждение был удален Павел Ребенок. После этого составы уровнялись. Думаю, что и ничейный итог этого матча в целом также нужно признать справедливым.
— Чем «Заря» интересна в своей игре?
— Луганчане стараются действовать креативно, у них в арсенале хватает оригинальных домашних заготовок. В средней зоне часто пользуются так называемым ромбом, что заставляет соперников действовать предельно компактно, с надежной подстраховкой. Иначе неприятностей не избежать. Впрочем, и мы постараемся чем-то удивить «Зарю» на футбольном поле.
Источник — zbirna.com
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