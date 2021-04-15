Александр РЯБОКОНЬ: «Закончить чемпионат 1 мая было бы идеально»

Наставник «Десны» - о календаре УПЛ

  • 15.04.2021 13:31
  • 851 просмотр
  • 5 комментариев
Александр РЯБОКОНЬ: «Закончить чемпионат 1 мая было бы идеально»
© ФК Десна. Александр Рябоконь

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь рассказал о том, почему его клуб проголосовал за то, чтобы закончить чемпионат Украины на неделю раньше, 9 мая:

«Десна» поддержала эту инициативу УАФ. Я, учитывая нынешнюю ситуацию с пандемией, закончил бы чемпионат еще раньше. 9 мая – нормально. А вот 1-го – было бы вообще идеальным вариантом. Можно было бы играть по два матча в неделю.

Нашу команду вирус, слава богу, обходит. Но у других есть проблемы. И да, я считаю, что ситуация ухудшилась. Полстраны в красной зоне, мы в том числе. Зрителей на стадионе нет и не предвидится».

Ранее Рябоконь был признан лучшим тренером 21-го тура УПЛ.

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Источник — ТаТоТаке

(5 голосов)

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Комментарии
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 15.04.2021 14:18
    0
    Хитрый дед. Явно ж в курсе что главному конкуренту за это же время сыграть надо на 2 матча больше. И понимает что так его шансы увеличиваются. При этом плетет про пандемии
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 15.04.2021 14:11
    -1
    А може взагалі не грати, а номерки витягнути хто яке місце зайняв, бля одні дибіли в футболі, Рябоконь ти впав нижче плінтуса в моїх очах
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    Kevko
      Kevko, 15.04.2021 14:05
    0
    Можете представить, чтобы менеджер какой то компании сказал: пандемия, вирус, плохое настроение у клиентов, давайте свернем бизнес пораньше и уйдем все в отпуска месяца на 2-3?! А в мировозрении Рябоконя такое вполне возможно
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    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 15.04.2021 13:48
    +2
    Рябоконь, нащо тобі взагалі тим футболом займатися? Коронавірус, пандемія, локдаун, може краще вдома сидіти та й віники вязати?
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    adidas77
    online
      adidas77, 15.04.2021 13:45
    +1
    Если следовать только ему понятной логике.
    То какого они играют сейчас, когда вся страна в красной зоне?
    Нужно было заканчивать чемпионат в марте!
    Как раз в мае исходя из практики того года, ситуация начинала улучшаться.
    так что пускай нам свою лапшу на уши не вешает!
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    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 15.04.2021 13:48
    +2
    Рябоконь, нащо тобі взагалі тим футболом займатися? Коронавірус, пандемія, локдаун, може краще вдома сидіти та й віники вязати?
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 15.04.2021 13:45
    +1
    Если следовать только ему понятной логике.
    То какого они играют сейчас, когда вся страна в красной зоне?
    Нужно было заканчивать чемпионат в марте!
    Как раз в мае исходя из практики того года, ситуация начинала улучшаться.
    так что пускай нам свою лапшу на уши не вешает!
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 15.04.2021 14:18
    0
    Хитрый дед. Явно ж в курсе что главному конкуренту за это же время сыграть надо на 2 матча больше. И понимает что так его шансы увеличиваются. При этом плетет про пандемии
    Ссылка
    Kevko
      Kevko, 15.04.2021 14:05
    0
    Можете представить, чтобы менеджер какой то компании сказал: пандемия, вирус, плохое настроение у клиентов, давайте свернем бизнес пораньше и уйдем все в отпуска месяца на 2-3?! А в мировозрении Рябоконя такое вполне возможно
    Ссылка
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