Александр РЯБОКОНЬ: «Закончить чемпионат 1 мая было бы идеально»

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь рассказал о том, почему его клуб проголосовал за то, чтобы закончить чемпионат Украины на неделю раньше, 9 мая:
«Десна» поддержала эту инициативу УАФ. Я, учитывая нынешнюю ситуацию с пандемией, закончил бы чемпионат еще раньше. 9 мая – нормально. А вот 1-го – было бы вообще идеальным вариантом. Можно было бы играть по два матча в неделю.
Нашу команду вирус, слава богу, обходит. Но у других есть проблемы. И да, я считаю, что ситуация ухудшилась. Полстраны в красной зоне, мы в том числе. Зрителей на стадионе нет и не предвидится».
Ранее Рябоконь был признан лучшим тренером 21-го тура УПЛ.
Источник — ТаТоТаке
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То какого они играют сейчас, когда вся страна в красной зоне?
Нужно было заканчивать чемпионат в марте!
Как раз в мае исходя из практики того года, ситуация начинала улучшаться.
так что пускай нам свою лапшу на уши не вешает!
То какого они играют сейчас, когда вся страна в красной зоне?
Нужно было заканчивать чемпионат в марте!
Как раз в мае исходя из практики того года, ситуация начинала улучшаться.
так что пускай нам свою лапшу на уши не вешает!
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