Денис БОЙКО: «Нет никакого спокойствия перед Шахтером»

Голкипер «Динамо» - о матче против «Шахтера»

  • 15.04.2021 13:16
  • 994 просмотра
  • 2 комментария
Денис БОЙКО: «Нет никакого спокойствия перед Шахтером»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Бойко

Вратарь «Динамо» Денис Бойко поделился ожиданиями от ключевого матча 22-го тура УПЛ против «Шахтера», который пройдет в субботу, 17 апреля:

«Для нас каждая встреча – как финал. Поэтому смотрим вперед только на каждый последующий матч. И больше даже не задумываемся, не смотрим в таблицу. Не хочу на эту тему даже рассуждать.

Нет никакого спокойствия. Все собраны и сконцентрированы полностью. Неважно, какой у нас отрыв. Это не имеет никакого значения.

Мы настраиваемся, тренируемся. Не смотрим в таблицу, а просто работаем и выполняем, что требует тренерский штаб».

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Источник — ТК Футбол

(2 голоса)

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Комментарии
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 15.04.2021 14:28
    0
    _smart_Forever, 15.04.2021 13:22
    Попукиваете от Страха?? Это есть корошё
    Львов наложил в штаны Шахтеру - это также есть карашё.
    Ссылка
    _smart_Forever
    online
      _smart_Forever, 15.04.2021 13:22
    -3
    Попукиваете от Страха?? Это есть корошё
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 15.04.2021 14:28
    0
    _smart_Forever, 15.04.2021 13:22
    Попукиваете от Страха?? Это есть корошё
    Львов наложил в штаны Шахтеру - это также есть карашё.
    Ссылка
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