Денис БОЙКО: «Нет никакого спокойствия перед Шахтером»

Вратарь «Динамо» Денис Бойко поделился ожиданиями от ключевого матча 22-го тура УПЛ против «Шахтера», который пройдет в субботу, 17 апреля:

«Для нас каждая встреча – как финал. Поэтому смотрим вперед только на каждый последующий матч. И больше даже не задумываемся, не смотрим в таблицу. Не хочу на эту тему даже рассуждать.

Нет никакого спокойствия. Все собраны и сконцентрированы полностью. Неважно, какой у нас отрыв. Это не имеет никакого значения.

Мы настраиваемся, тренируемся. Не смотрим в таблицу, а просто работаем и выполняем, что требует тренерский штаб».