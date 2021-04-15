Игрок 1xBet выиграл 2 миллиона долларов на экспрессе из 44 матчей

Алматинец выбрал количество матчей, по количеству прожитых лет

  • 15.04.2021 12:17
  • 221 просмотр
  • 1 комментарий
Игрок 1xBet выиграл 2 миллиона долларов на экспрессе из 44 матчей

Как стать в богатым за один день. Кажется это только сказки и лотерея. Но, оказывается, в 2021 году для того, чтобы в разбогатеть - достаточно делать ставки на 1xBet. По крайней мере, таким оказался путь к успеху 44-летнего жителя Алматы (Казахстан) Мухажана, играющего на 1xBet сравнительно недавно - с 2019 года. Алматинцу удался практически невероятный прогноз.

Игрок, который делал ставки на сайте одного из ведущих мировых букмекеров, рискнул крупной суммой в 100 тысяч тенге (примерно 238 долларов). Алматинец собрал экспресс из 44 (по числу прожитых лет) событий - и победил, выиграв 876 682 300 тенге, то есть более 2 миллионов долларов! Фантастическая сумма, которая наверняка мотивирует делать ставки на 1xBet и тысячи новых игроков.

«Я ставлю исключительно на футбол. Я сам футболист, хорошо разбираюсь в этом виде спорта. Результат вы видели. 1xBet я выбрал из-за того, что у них есть свобода выбора в ставках и делать неограниченный экспресс. Мне нравится свобода выбора, считаю, что это правильно, потому я с 1xBet.

Мне нравятся большие экспрессы, если выигрывать, то по-крупному. Честно говоря, перед последними матчами нервничал. Когда осталось 3-4 матча и ты понимаешь, что возможен такой исход, то волей-неволей начинаешь нервничать. Последний матч был ночью, я сразу не поверил, казалось, что это не со мной происходит. Я сразу разбудил жену, показал, что случилось. Деньги сразу поступили на игровой счет - там был ноль, а потом сразу поступила сумма, о которой вы уже знаете», - сказал Мухажан.

 
Выигранные деньги Мухажан потратит на благотворительность - его жена является куратором волонтерского движения по бездомным животным в Алматы.

«Я ей сказал, что если выиграю когда-нибудь, то первым делом мы поможем нуждающимся братьям нашим меньшим. Уже закрыты долги местных ветеринарных клиник, это большая радость. Даже не выигрыш, а то, что смогли помочь. Люди звонят - и просто плачут от счастья, от того, что это случилось, это лучшая награда».

 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 15.04.2021 12:41
    0
    Історія якась не реалістична. Тратити свої гроші на експреси, щоб потім віддати виграш на благочинність. Швидше виглядає як реклама БК.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 15.04.2021 12:41
    0
    Історія якась не реалістична. Тратити свої гроші на експреси, щоб потім віддати виграш на благочинність. Швидше виглядає як реклама БК.
    Ссылка
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